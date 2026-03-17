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台銀分享客戶存金術…為孩子存金逾10年 存到房子頭期款600萬
黃金飆漲，很多人存了十年以上的黃金，甚至已經為下一代「變」出了買房的頭期款。台灣銀行貴金屬部經理楊天立今天分享一位客戶的成功經驗，這位客戶一家人，包括爸爸、爺爺在2011年起透過台銀所推出的定時定額黃金存摺「黃金撲滿」來為孩子作黃金的定時定額扣款，每月固定扣10萬等值台幣，時至今日，孩子20多歲了想買房，600萬的頭期款就是從黃金變現而來。
由於現在黃金詐騙頻傳，當客戶要大額提領黃金變現時，台銀也會作臨櫃的關懷提問，確認這筆錢的用途，以及是否為詐團誘使，而這位老客戶，與台銀往來多年，也配合台銀的提問，甚至還把位於板橋府中捷運站附近房子的照片拍下來給台銀來證明用途為真。
楊天立回憶，當時黃金在每盎司1500美元的價位，曾經一度回檔至1040美元，但這家人仍不停扣，每月就買等值10萬台幣的黃金存起來。楊天立指出，正因為持之以恆的扣款，因此就產生了「微笑曲線」效益。現在金價已超過5千美元，對照15年前的金價，是當時的4、5倍之多。因此透過「存金」，很容易就讓孩子取得了買房的頭期款。
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