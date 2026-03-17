「黃金王子」楊天立：每盎司5千美元以下 都是黃金安全買點

國際金價因為聯準會緩降息效應而回檔，何時才是好買點？有「黃金王子」稱號的台灣銀行貴金屬部經理楊天立今天指出，只要每盎司5千美元以下的價位，都是安全買點；他也觀察最新趨勢指出，以往被視為以中高齡為投資主力的黃金，現在投資結構已開始趨年輕化，其中，30至50歲的投資者已占逾2成，20到30歲的投資者亦增加非常多，現在已經超過一成。

而50到70歲的比重現在已經降低到三成多左右。值得注意的是，父母為孩子理財，現在不只存股，還有「存金」，隨著金價大漲，「存金族」正在崛起，對於20至30歲的投資者，楊天立就觀察到很多的父母為孩子開黃金存摺帳戶定時定額扣款，投資黃金的年齡正在年輕化，但是比較喜歡做短線。

楊天立表示，5000美元以下的買點都是安全的，雖然美國緩降息的因素會使金價下跌，但另外一方面如果通膨增加了又會再讓金價上來。而中國、波蘭等多國央行的黃金買盤，在今年仍將成為金價的有力支撐。