長照壓力逼近…新壽推「Go依靠」搶攻年輕族群 ESG保單布局資產成長

台灣正式邁入超高齡社會，長照需求快速升溫。隨著人口老化與少子化交織，壽險業者加快商品布局，新光人壽推出長照險與ESG投資型保單，從「風險保障」與「資產成長」雙軌出擊，搶攻年輕族群與退休規劃市場。

根據內政部資料，2025年台灣65歲以上人口占比已突破20%，正式進入「超高齡社會」，未來扶養壓力持續攀升。在此背景下，新壽主打新一代長照商品「Go依靠」，以低保費、高保障為訴求，瞄準尚未建立完整保障的年輕族群。

新壽指出，長照往往是一場長期支出戰，平均照護時間長達7至9年，且費用動輒數百萬元，單靠政府長照資源仍有缺口。實務上，包含機構照護、看護費與日常耗材支出，對一般家庭財務形成沉重壓力，也使「商業保險補位」成為趨勢。

在商品設計上，「Go依靠」主打三大特色，包括保費門檻低、繳費年期彈性，以及長照分期給付機制。以30歲男性為例，每年僅需數千元保費，即可撬動百萬等級保障，降低年輕族群投保門檻。此外，若符合長照或失能條件，最高可領取12次分期給付，並提供保費豁免機制，避免「生病還要繳保費」的雙重壓力。

新壽內部統計顯示，「Go依靠」上市首周即累積近千件投保，反映民眾對長照風險的意識明顯提升，也顯示高CP值商品更容易切入年輕市場。

除了強化保障端，新壽也同步布局資產成長商品。推出「穩萬利」系列第3期ESG投資型保單，延續近年永續投資趨勢，結合綠色債券與ESG指數，鎖定退休與資產配置需求。

商品投資標的連結由法國外貿銀行（Natixis）發行的綠色債券。該機構隸屬法國BPCE銀行集團，為歐洲主要金融機構之一，在國際信評方面亦維持穩定水準，根據最新資料，其信用評等獲標準普爾A+及穆迪A1。市場人士指出，引入國際大型金融機構作為發行方，有助提升商品信用品質與投資人信心，也反映壽險業在結構型商品設計上，持續與國際市場接軌。

該ESG保單同時連結環太平洋永續發展指數，投資範圍涵蓋再生能源、綠建築等領域，並納入台積電、台達電等企業。新壽表示，透過此類商品設計，投資人可在參與全球淨零轉型的同時，也兼顧資產長期穩健成長。

新壽表示，ESG投資不僅是趨勢，更是長期資產配置的重要選項，透過結構型商品設計，可兼顧穩健收益與潛在增值機會，吸引有退休規劃或外幣資產需求的族群。