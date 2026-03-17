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凱基金控首座「銀證共營」據點落腳林口 打造ONE KGI一站式財管服務

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基金積極推動集團ONE KGI策略，看準新北市林口區因人口與產業快速成長，帶來財富管理需求，17日正式啟用集團首座「銀證共營」服務據點，由凱基銀行林口分行、凱基證券林口分公司共同進駐。凱基證券／提供
凱基金積極推動集團ONE KGI策略，看準新北市林口區因人口與產業快速成長，帶來財富管理需求，17日正式啟用集團首座「銀證共營」服務據點，由凱基銀行林口分行、凱基證券林口分公司共同進駐。凱基證券／提供

凱基金控（2883）積極推動集團ONE KGI策略，看準新北市林口區因人口與產業快速成長，帶來財富管理需求，凱基金控17日正式啟用集團首座「銀證共營」服務據點，由凱基銀行林口分行與凱基證券林口分公司共同進駐，整合銀行與證券資源，提供存匯、貸款、投資與財富管理的一站式服務，為當地客戶打造更便捷的金融體驗。

凱基金控董事長王銘陽在開幕致詞時表示，凱基證券林口分公司深耕地方逾30年，長期陪伴在地居民與企業客戶成長，建立深厚信任基礎。此次凱基銀行林口分行同步進駐，透過銀證資源整合與團隊協作，不但讓服務更完整，也象徵ONE KGI策略在實體通路的具體實踐。

凱基金控總經理楊文鈞也指出，「銀證共營」模式可讓客戶在同一據點完成多元金融需求；證券客戶若需要投資理財與專業顧問服務，可即時銜接銀行服務；銀行客戶若有集中市場買賣的需求，也能快速由證券專業團隊提供建議與商品規畫，不僅簡化了流程，更大幅提升服務效率與客戶體驗，實現一站式服務。

林口地區近年因重大建設與產業進駐，吸引科技、媒體與文創人才移居，區域發展動能持續升溫。周邊包括媒體園區與華亞科技園區，加上人口結構年輕化，使中高資產族群比例提升，也帶動財富管理與資產配置需求快速成長，成為金融業布局的重要市場。

值得一提的是，凱基銀行此次也將「金融×藝術」概念導入林口據點，打造具有藝廊氣息的貴賓理財空間。開幕首展攜手誠品畫廊，展出精選的藝術家作品，讓客戶在辦理金融業務之餘，也能感受藝術帶來的生活品味。未來凱基銀行將持續與藝術創作者合作，讓金融服務空間成為結合文化與美學的跨界交流場域。

隨著林口的城市發展與人口成長，凱基金控強調，集團將持續深化在地布局，透過銀行與證券跨平台合作，整合存款、投資、理財與多元金融商品業務，提供更完整服務，協助客戶在不同人生階段穩健累積資產，也為區域經濟發展注入更多金融活水。

財富管理 客戶 林口

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