臺銀黃金王子：金價5000美元以下進場安全 關鍵支撐區看這價位

金價近期在5,000美元（下同）附近盤整，素有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立17日表示，金價目前表現非常正常且健康，現階段整理可能測試4,800-4,900，5,000元以下都是安全可考慮進場的區域，整體而言未來要看戰爭對全世界影響，但考慮到黃金本身已不只是避險，而有重新追求新的價值買盤進場，一般認為今年目標價還是在6,000到6,600元之間。

楊天立17日於臺灣金控新春記者會受訪表示，黃金價格對大部分單次戰爭的反應都是稍縱即逝，短短幾天上漲後會回歸正常，再視戰爭後續發展，這次亦然，但在短線其實反映降息預期改變，也即從原來一年會有兩至三次降息預期到很可能不會降息，再搭配美元走強而造成金價進入整理，可能測試到4,800-4,900價位，至5,000元是合理區間。

至於適合進場時間，他認為5,000以下都是安全可考慮進場區域，一般投資人可以用定期定額方式，至於單筆的話只要在5,000元以下相對風險低。

楊天立從技術面分析，就回檔價位4,800到5,000元是非常重要的支撐區，以這波整理來講黃金在三天之內下修21%碰到季線，同時碰到回檔三分之二的支撐，之後橫向盤整幾乎都在迴檔三分之一的價位上下整理，到目前為止其實都非常好，回檔三分之一到50%這個區域會是最好支撐區，因此當回檔三分之一之下甚至接近二分之一的位置應該都是安全的進場區域。

他指出，甚至4,800元不見得碰得到，畢竟低價有買盤，可以看到5,000元以下買盤踴躍，像16日晚上金價稍微下去整個交易量馬上增加，5,000元以下買盤很明顯。經常最低價在台灣都看不到，可能在歐美盤碰一下就上來，如2月2日的最低價4,402元在台灣根本沒機會買，因稍縱即逝，即使下限價單也買不到。

楊天立觀察目前黃金存摺交易量在盤整期間，相較高檔時量縮超過五成，快速上漲時還是有投資人會追。此外，近期白銀價格大起大落，楊天立強調黃金較為穩定，白銀投機性過高，易被少數大戶操控，透過囤貨或散布「供應短缺」訊息，歷史皆顯示價格波動更劇烈，建議一般投資人避免追高。