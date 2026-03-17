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高雄銀行獲准進駐高雄資產管理專區 深化高資產市場布局

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

金管會於3月12日核准高雄銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，成為首家進駐高雄資產管理專區試辦業務的在地銀行。高雄銀行表示，預計今年第2季開辦專區試辦業務，落實政府政策推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的願景藍圖。

高雄銀行表示，2025年8月取得金管會同意辦理財富管理2.0業務後，今年1月正式開辦高資產財富管理業務，隨即著手籌劃進駐高雄資產管理專區，預計今年第2季開辦專區試辦業務，除了落實政府政策之外，並結合對區域產業結構與高資產客群需求的高度掌握，充分發揮地緣與通路的核心優勢，扮演連結高資產客戶與國際金融市場的重要橋樑，提升服務層級並強化財富管理領域的競爭優勢，打造南台灣資產管理新重鎮。

高雄銀行指出，本次獲准專區試辦業務，鎖定高資產客戶，試辦業務項目包含OBU（國際金融業務分行）、DBU（指定辦理外匯業務銀行）在內等多項試辦業務，如保單與保費融資及不受5成貸放成數限制的自益特定金錢信託受益權自行質借業務等，提升高資產客戶的資產配置效率與整體服務深度，讓客戶也能享有多元的高資產財富管理體驗。

高雄銀行指出，自成立以來，深耕南台灣逾40年，秉持「穩健經營、專業為本、以客為尊」的價值理念，致力於協助客戶應對市場變化，追求穩定成長收益。展望未來，高雄銀行持續以客戶為導向，提供全方位的財富管理服務，積極布局多元創新金融商品，提升產品線的完整性，並深化與金融機構及異業的策略合作，為客戶打造一站式的財富管理體驗。

財富管理 金管會 高雄

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