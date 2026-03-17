新光人壽推出「Go依靠」長照險 開賣首周即湧入近千件投保

台灣正式邁入「超高齡社會」。隨著少子化影響加劇，國發會推估到了2026年，每3.2位青壯年就必須扶養1位老年人，未來的照護負擔將愈來愈沉重，特別是國人平均不健康餘命長達7年以上，因此，長照風險已成為每個家庭無法迴避的課題。為協助國人及早因應長照帶來的財務衝擊，新光人壽推出全新高CP值長照險—「新光人壽Go依靠長期照顧定期健康保險」，主打保費親民、精準補足長照保障需求，協助年輕及預算有限的小資族群及早建構堅實的長照防護網，據統計，該商品開賣首周，單是業務員通路便創下亮眼佳績，迅速累積近千件的投保件數。

長照是一場看不見盡頭的馬拉松。根據統計，台灣民眾平均需要被照顧的時間高達7至9年。雖然政府推動「長照2.0」及「長照3.0」提供部分資源，但補助額度仍然有限。實際上，家屬仍需面對每月動輒數萬元的住宿式長照機構費用、看護薪資，以及尿布、營養品等龐大的日常耗材開銷，加總起來的總費用往往高達數百萬元，遠超一般家庭的預期。

此外，長照失能並非老年人的專利，青壯年也可能因意外、腦中風等突發疾病而面臨失能與長照風險。社會上頻傳「老老照顧」或因長照經濟壓力導致的家庭悲劇。新光人壽提醒，唯有提早備妥商業保險，才是避免長照費用拖垮家庭經濟、減輕下一代負擔的有效解方。

「Go依靠」主打高CP值，三大特色助青壯年無痛入手，考量許多年輕族群預算有限，但又迫切需要基本保障，新光人壽精準切入市場需求，推出專為小資族群設計的「Go依靠」長照險，其具備以下三大亮點：

1.保費親民，繳費年期彈性大： 為減輕年輕人的經濟壓力，「Go依靠」提供10年、20年、30年三種繳費年期，投保年齡從15歲至最高70歲皆可規劃。相較於市面上全面型的長照商品，該商品保費相對便宜，以30歲男性投保20年期保險金額1萬元為例，每年僅需數千元保費即可擁有百萬級別的長照保障，讓青壯年能以小資金撬動大保障。

2.長照分期給付，最高達12次確保長期照護資源：「Go依靠」保障期間至保險年齡屆滿85歲，若被保險人符合長期照顧狀態或完全失能，將提供定額的「長期照顧分期保險金」或「完全失能分期保險金」，每年給付一次，最高給付可達12次。即使在契約屆滿85歲終止後，若符合給付條件者，仍會繼續給付保險金達12次，確保長照現金流不中斷。

3. 豁免保費與外溢健康機制：若被保險人不幸符合長照狀態，或因疾病或意外致成第1至6級失能時，即可「豁免保費」，讓保障持續有效，免除生病還要繳交保費的雙重壓力。同時，該商品也結合「外溢機制」，鼓勵保戶養成規律的運動習慣，促進健康並提早預防失能發生。

「Go依靠」長照險一經推出便引發市場的熱烈迴響。根據新光人壽內部統計，該商品開賣首周，單是業務員通路便創下亮眼佳績，迅速累積近千件的投保件數。這樣的熱銷盛況不僅反映出國人對於長照風險的防患意識正逐漸覺醒，更印證了「Go依靠」主打的親民保費與高CP值特色，確實精準切中了年輕世代與小資族群的保障需求，成為民眾填補長照缺口的首選保單。

新光人壽表示，最好的長照就是不需要長照，但面對生命中未知的風險，提早規劃才能讓自己與家人「有依靠」。透過高CP值的「Go依靠」長照險，國人可以在經濟能力可負擔的範圍內超前部署，將長照風險轉嫁給保險公司，為自己預約一個有尊嚴且安心的未來。