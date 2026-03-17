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法巴產險去年下半年已向金管會口頭提出撤離台灣 理由看這裡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會官員表示，法巴產險早在去年下半年就已向金管會提出撤離台灣。 圖／本報資料照片
金管會官員表示，法巴產險早在去年下半年就已向金管會提出撤離台灣。 圖／本報資料照片

法巴產險將撤出台灣，金管會保險局副局長蔡火炎今天表示，去年下半年法巴就已向金管會口頭提出想撤離台灣，金管會這半年多來再三與法巴交涉，但由於法巴在台灣持續虧損5年之久，因此仍決定撤資。

金管會統計，近三年撤離台灣的金融業者，包括了券商及投信，以及這次的法巴產險。金管會盤點，券商有二家撤離台灣，一家是港商法國興業台北分公司，在114年8月29日撤出，另一家是瑞士信貸銀行台北證券分公司在113年5月31日離開，和保德信投信在114年7月1日撤離。

目前法巴產險的員工人數32人，有效保單現在有4萬8千多件，蔡火炎指出，由於該公司規模小，對市場影響很小，因此保險局評估之後，最後仍尊重公司基於商業策略考量所作出的選擇，但要求確保保戶及員工權益的保障，保險局正對法巴所提出的業務中止計畫審查中。

對於保戶的權益保障，蔡火炎指出，外界所謂的「6月撤離」之說，僅指不能再接新保單，但倘若以產險一年期為例，一年保險期間，加上之後保險到期最長有2年的理賠請求權，以及之後若有保戶爭議還要計入法律仲裁時間，因此，要把國內4萬多張保單的權益全部處理完，至少得花上好幾年的時間。

蔡火炎說，法巴產險目前在台灣銷售商品主要為住火險、傷害險、健康險，業務量占整個市場比重0.04%，因保費收入不足以支應營業成本以致虧損，儘管這三年來注資合計4.83億，但仍持續虧損，法巴也向金管會多次說明，因為業務沒有辦法開展，因此仍決定撤出台灣。外國在台產險分公司安達、美國國際、科法司，法巴、裕利安宜產險，法巴是五家外商產險公司裡最小的一家。

金管會 保單

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