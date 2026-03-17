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土地銀行挺生技 主辦國光生技45億元聯貸案

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
土地銀行主辦國光生技45億元聯貸，完成簽約。土地銀行／提供
土地銀行主辦國光生技45億元聯貸，完成簽約。土地銀行／提供

土地銀行統籌主辦國光生物科技股份有限公司（4142）新台幣45億元聯貸案並完成募集，超額認購比率達150％，由銀行團代表土地銀行總經理張志堅與借款人代表國光生物科技股份有限公司董事長詹啓賢於3月17日簽訂聯合授信合約，繼續支持本土生技產業開發新型疫苗。

土地銀行本次主辦「國光生物科技股份有限公司新台幣45億元聯貸案」，資金用途為償還金融機構借款及充實中期營運周轉金，由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，第一銀行擔任共同主辦銀行，另有兆豐銀行、安泰銀行、合作金庫、農業金庫、彰化銀行、板信銀行、臺灣企銀及台中銀行等行庫踴躍參與，並締造超額認購佳績，顯見金融產業對國光生物科技股份有限公司長期務實經營之認同與肯定。

國光生物科技股份有限公司成立於1965年，為亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證之流感疫苗製造公司，亦是台灣符合最新PIC/S GMP規範之人用疫苗生物製劑廠，除穩定供給國內所需防疫用疫苗，亦投入大量研發能量從事國際藥證取得及新疫苗之開發。近年與國外知名大廠合作之CDMO業務，除原有流感疫苗需求增加外，更新增新興傳染病疫苗需求，預計供應量將倍增。

國光生物科技股份公司亦逐步推動全球化布局，其流感疫苗廠已通過巴西GMP查廠認證，今年底取得藥證後預計可打入南半球市場，其生產之腸病毒71型疫苗，更陸續獲泰國、越南GMP認證，未來將穩定供應台灣及東南亞市場需求。

金融機構 聯貸案 生技產業

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