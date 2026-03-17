臺灣金控新春報喜 前二月加計政策因素獲利達百億元

臺灣金控集團17日舉行新春記者會，臺灣金暨臺銀董事長凌忠嫄表示，今年獲利動能延續，金控前二月稅前淨利84.35億元，若加計政策因素影響已達100億元。臺銀人壽前二月獲利18億也表現非常好，臺銀證券受惠成交量每天成交量上兆，「前三個月就達到年度目標」，總體經營在去年基礎上不斷往上提升。

臺灣銀行：績效領先、聯貸業務連續7年雙冠，政策任務與永續金融並進

凌忠嫄表示，2025年臺灣銀行經營績效穩健亮眼，年度稅前淨利達327億元，若加計政策因素影響，已連續兩年突破400億元，穩居公股銀行之首，並維持台灣聯貸市場領先地位，連續7年蟬聯統籌主辦行與額度分銷行雙料冠軍。

在金融消費者保護方面，臺灣銀行深化公平待客與高齡友善服務，並持續精進防詐機制與跨機關協作，自109年起累計阻詐金額達22.35億元，以行動守護民眾資產安全。永續金融方面，推動永續連結指標貸款、綠色及永續定期存款與可持續發展債券等商品，引導資金流向低碳與永續產業，協助企業加速淨零轉型，並發行全臺首張木質信用卡「綠行卡」，攜手客戶響應永續議題。

此外，積極優化數位體驗與精進金融創新應用，聚焦「行動優於網路」發展趨勢，提供更流暢、直覺且高效的數位服務，並主導「貴金屬業務運用RWA代幣化技術跨行應用聯合實證」專案，探索運用區塊鏈代幣化技術，優化傳統貴金屬「跨行清算」與「跨行實體提領」兩大業務場景的作業流程，展現數位轉型的驅動力。

臺銀人壽：優化商品結構、精進數位流程，助益營運體質轉型

臺銀人壽持續推動商品結構調整與深耕通路，聚焦保障型及長期價值商品，銀行通路與傳統通路雙引擎發揮效益，新契約保費與合約服務邊際(CSM)呈現大幅成長，逐步奠定長期經營所需基礎。在營運層面，臺銀人壽積極運用數位科技，導入流程自動化解決方案，提升作業效率與服務品質，同時致力公平待客，再度通過ISO 10002客戶申訴處理管理系統驗證，展現對服務品質之堅持。在永續方面，持續落實減碳目標，並於投融資領域加強氣候風險管理，引導資金投入低碳產業，發揮金融產業之正向影響力。凌忠嫄指出，去年初年保費突破百億元，為六年來首次，對後續成長有幫助。

臺銀證券：推動普惠金融及完善線上服務，資訊安全管理再獲肯定

臺銀證券在市場波動中審慎應對，2025年營運表現優於目標，積極精進數位服務，提升投資人服務便利性與黏著度，並落實普惠金融，推廣定期定額投資服務，簽約戶數持續成長，提供投資人更友善、多元的理財選擇；在永續與治理面向，導入ISO 27001資訊安全管理機制，並積極配合反詐騙政策推動，榮獲臺灣證券交易所反詐騙評鑑活動卓越獎。

展望2026年：強化核心業務動能，加速AI數位化，深化防詐與永續布局

臺灣金指出，進入2026年獲利動能延續，臺灣金控集團截至2月合併稅前淨利84.35億元，若加計政策因素影響，已達100億元。展望未來，集團將在穩健經營的核心原則下，發揮品牌優勢，擴大核心業務版圖，並加速導入數位與AI應用，強化流程效率與客戶體驗，持續嚴守法令遵循、風險控管與資訊安全，深化防詐、打詐作為，確保金融服務穩定運作。

在銀行業務方面，臺灣銀行將運用企業金融優勢，支持中小企業轉型升級，並整合外匯、聯貸及海外據點資源，因應企業跨境經營需求，穩健拓展國際金融服務能量。在壽險業務方面，臺銀人壽在IFRS 17與TW-ICS新制正式上路後，將聚焦資產負債管理與強化財務韌性，穩步推動轉型。在證券業務方面，臺銀證券將持續擴大普惠金融與數位服務，並結合集團資源拓展多元收益來源。

臺灣金表示，金融的價值不僅僅是提供資金，更在於變動時期維持穩定、在轉型之際引領方向。面對未來充滿挑戰的國際局勢與金融環境，集團將持續以誠信經營為核心，發揮金控整合綜效，在變局中累積實力、在穩定中創造成長，持續為社會與民眾創造永續價值。