油價飆、通膨警報響 債市震盪怎辦？高品質債券具「抗震力」

近期中東戰事升溫，使全球金融市場避險情緒升高，能源價格波動也再度成為市場關注焦點。投資布局方面，法人表示，當殖利率回升時，反而提供中長期投資人較佳的進場機會，布局上留意高品質債券、投資等級債券等多元配置。

聯邦投信表示，在油價上揚與地緣政治不確定性增加的背景下，美國經濟基本面亦出現降溫跡象。2025年第季4美國實質GDP年化成長率下修至0.7%，主要受到政府關門、淨出口與消費支出轉弱影響。

雖然1月個人收入仍維持成長，但實質消費幾乎停滯，家庭儲蓄率升至4.5%，顯示在不確定性升高下，民眾消費態度轉趨保守；同時耐用品訂單與企業投資動能亦出現放緩。

另方面，1月核心PCE年增率達3.1%，加上中東局勢推升油價，使市場對通膨回升保持警戒；2月非農就業人口減少9.2萬人、失業率升至4.4%，也顯示勞動市場開始降溫。

聯邦投信分析，近期債券市場亦受到通膨預期與地緣政治因素影響而出現波動，美國10年期公債殖利率由2月底約4.0%回升至約4.26%。從市場表現觀察，上周全球債市普遍回檔，其中全球公債下跌約1.30%、全球信用債下跌1.43%，美國投資等級公司債跌幅約1.44%，反映利率上行對債券價格帶來的短期壓力。

今年來債市表現分歧，例如：美國政府公債幾乎持平，而美國MBS仍有約0.28%的正報酬，不同債券資產對利率變動的敏感度有所差異。整體上，近期市場波動主要來自通膨與能源價格的短期衝擊，市場對聯準會今年仍可能降息一至兩碼的預期並未改變。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，AI 相關疑慮影響軟體與保險產業，而私人信貸基金贖回也對市場情緒造成影響。投資人目前最關注的仍是中東衝突，以及能源價格上升對經濟成長的影響。

謝佳伶表示，隨著通膨預期上升，市場情緒已轉為較為謹慎；不過回到基本面，經濟數據多數優於預期，ISM 製造業指數、車輛銷售、ISM服務業指數、ADP就業變動、成屋銷售等數據優於預期；然而連續申請失業救濟金人數、失業率、非農就業人口變動不如預期。

策略上，謝佳伶建議，現階段除關注美伊局勢外，若拉長回歸經濟基本面來看，考量就業與通膨表現，美國、英國與新興市場在2026年仍具降息空間；整體來看，2026年全球多數央行仍會維持寬鬆貨幣政策，但各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨情況支撐經濟表現再牽動後續利率政策走向。布局上建議著重高品質債券，多元配置。