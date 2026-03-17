快訊

TWICE登大巨蛋倒數 官方緊急宣布「多賢沒辦法來了」

去不成兒子畢典！法官駁回柯文哲解除境管案「我與日本無引渡機制」

刪除Chinese變Taiwan 文總確定英文名稱改為「NCAT」

聽新聞
0:00 / 0:00

油價飆、通膨警報響 債市震盪怎辦？高品質債券具「抗震力」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期中東戰事升溫，使全球金融市場避險情緒升高，能源價格波動也再度成為市場關注焦點。投資布局方面，法人表示，當殖利率回升時，反而提供中長期投資人較佳的進場機會，布局上留意高品質債券、投資等級債券等多元配置。

聯邦投信表示，在油價上揚與地緣政治不確定性增加的背景下，美國經濟基本面亦出現降溫跡象。2025年第季4美國實質GDP年化成長率下修至0.7%，主要受到政府關門、淨出口與消費支出轉弱影響。

雖然1月個人收入仍維持成長，但實質消費幾乎停滯，家庭儲蓄率升至4.5%，顯示在不確定性升高下，民眾消費態度轉趨保守；同時耐用品訂單與企業投資動能亦出現放緩。

另方面，1月核心PCE年增率達3.1%，加上中東局勢推升油價，使市場對通膨回升保持警戒；2月非農就業人口減少9.2萬人、失業率升至4.4%，也顯示勞動市場開始降溫。

聯邦投信分析，近期債券市場亦受到通膨預期與地緣政治因素影響而出現波動，美國10年期公債殖利率由2月底約4.0%回升至約4.26%。從市場表現觀察，上周全球債市普遍回檔，其中全球公債下跌約1.30%、全球信用債下跌1.43%，美國投資等級公司債跌幅約1.44%，反映利率上行對債券價格帶來的短期壓力。

今年來債市表現分歧，例如：美國政府公債幾乎持平，而美國MBS仍有約0.28%的正報酬，不同債券資產對利率變動的敏感度有所差異。整體上，近期市場波動主要來自通膨與能源價格的短期衝擊，市場對聯準會今年仍可能降息一至兩碼的預期並未改變。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，AI 相關疑慮影響軟體與保險產業，而私人信貸基金贖回也對市場情緒造成影響。投資人目前最關注的仍是中東衝突，以及能源價格上升對經濟成長的影響。

謝佳伶表示，隨著通膨預期上升，市場情緒已轉為較為謹慎；不過回到基本面，經濟數據多數優於預期，ISM 製造業指數、車輛銷售、ISM服務業指數、ADP就業變動、成屋銷售等數據優於預期；然而連續申請失業救濟金人數、失業率、非農就業人口變動不如預期。

策略上，謝佳伶建議，現階段除關注美伊局勢外，若拉長回歸經濟基本面來看，考量就業與通膨表現，美國、英國與新興市場在2026年仍具降息空間；整體來看，2026年全球多數央行仍會維持寬鬆貨幣政策，但各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨情況支撐經濟表現再牽動後續利率政策走向。布局上建議著重高品質債券，多元配置。

非農就業 通膨 地緣政治

延伸閱讀

中東戰火何時能停？能源供應、油價走勢成兩大市場焦點

風險債承壓 投資等級債仍淨流入

經濟日報社論／油價突破百美元 經濟新風險

油價飆漲、股市震盪 貝萊德：主動式投等債ETF料成避震利器

相關新聞

滙豐銀推數位通路高利定存 美元優利定存年息最高2.6%

隨著數位金融服務的普及與創新，現代人高度仰賴數位通路進行各項金融活動。為持續優化客戶體驗，滙豐(台灣)商業銀行推出數位通路限定美元高利定存活動，即日起至2026年6月30日止，以滙豐銀行數位通路(即行動銀行或網路銀行)辦理美元指定天期定存之自然人客戶，不限新舊資金，即享美元優利定存年息最高2.6%，讓客戶可以跳脫傳統通路的時空限制，隨時隨地都能輕鬆開存。

金價整理中 臺銀黃金王子：5000美元以下進場安全 關鍵支撐區看這價位

金價近期在5,000美元（下同）附近盤整，素有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立17日表示，金價目前表現非常正常且健康，現階段整理可能測試4,800-4,900，5,000元以下都是安全可考慮進場的區域，整體而言未來要看戰爭對全世界影響，但考慮到黃金本身已不只是避險，而有重新追求新的價值買盤進場，一般認為今年目標價還是在6,000到6,600元之間。

法巴產險去年下半年已向金管會口頭提出撤離台灣 理由看這裡

法巴產險將撤出台灣，金管會保險局副局長蔡火炎今天表示，去年下半年法巴就已向金管會口頭提出想撤離台灣，金管會這半年多來再三與法巴交涉，但由於法巴在台灣持續虧損5年之久，因此仍決定撤資。

土地銀行挺生技 主辦國光生技45億元聯貸案

土地銀行統籌主辦國光生物科技股份有限公司（4142）新台幣45億元聯貸案並完成募集，超額認購比率達150％，由銀行團代表土地銀行總經理張志堅與借款人代表國光生物科技股份有限公司董事長詹啓賢於3月17日簽訂聯合授信合約，繼續支持本土生技產業開發新型疫苗。

中信銀蟬聯全球百強 榮登《Brand Finance》2026全球銀行品牌第89名

中信銀行品牌影響力再獲國際權威機構認可！根據英國權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》最新公布「2026年全球500強銀行品牌調查報告」（Banking 500 2026），中國信託銀行憑藉卓越的經營實力與永續表現，以品牌價值47.91億美元（約新臺幣1,527億元）位居全球第89名，相較去(2025)年96名晉升7名、品牌價值躍升32.3%，為臺灣唯一連續兩年挺進百強的金融品牌，實現「臺灣第一、亞洲領先」品牌使命。

誠信金融論壇 產官學齊聚推動AI打詐與數位平權

經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。金管會副主委陳彥良、數發部主秘胡貝蒂與第一金控總經理方螢基等，匯聚產官學界力量，探討如何建構主動式監測的防詐生態系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。