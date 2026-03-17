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誠信金融論壇 產官學齊聚推動AI打詐與數位平權
經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。金管會副主委陳彥良、數發部主秘胡貝蒂與第一金控總經理方螢基等，匯聚產官學界力量，探討如何建構主動式監測的防詐生態系。
數發部指出，政府正推動「打詐 2.0」，結合金融與科技業力量落實即時攔阻，使詐騙案財損已較 2024 年高峰逐月降低。論壇亦強調「數位平權」，數位轉型學院院長詹文男指出，金融治理應從效率轉向「服務正義」，確保各族群在 AI 時代獲得公平對待。金管會目前已輔導銀行完成預警機制，全力實踐普惠金融。
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