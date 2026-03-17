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誠信金融論壇 產官學齊聚推動AI打詐與數位平權

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。經濟日報社長劉永平開場致詞。記者林伯東／攝影
經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。經濟日報社長劉永平開場致詞。記者林伯東／攝影

經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。金管會副主委陳彥良、數發部主秘胡貝蒂與第一金控總經理方螢基等，匯聚產官學界力量，探討如何建構主動式監測的防詐生態系。

數發部指出，政府正推動「打詐 2.0」，結合金融與科技業力量落實即時攔阻，使詐騙案財損已較 2024 年高峰逐月降低。論壇亦強調「數位平權」，數位轉型學院院長詹文男指出，金融治理應從效率轉向「服務正義」，確保各族群在 AI 時代獲得公平對待。金管會目前已輔導銀行完成預警機制，全力實踐普惠金融。

經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。經濟日報社長劉永平（右至左）、數位轉型學院院長詹文男、數位發展部主任秘書胡貝蒂、金管會副主任委員陳彦良、第一金控總經理方螢基、第一銀行總經理周朝崇、金融評議中心總經理羅俊瑋、經濟日報副社長費家琪合影。記者林伯東／攝影
經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。經濟日報社長劉永平（右至左）、數位轉型學院院長詹文男、數位發展部主任秘書胡貝蒂、金管會副主任委員陳彦良、第一金控總經理方螢基、第一銀行總經理周朝崇、金融評議中心總經理羅俊瑋、經濟日報副社長費家琪合影。記者林伯東／攝影

經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。經濟日報社長劉永平（右至左）、數位轉型學院院長詹文男、數位發展部主任秘書胡貝蒂、金管會副主任委員陳彦良、第一金控總經理方螢基、第一銀行總經理周朝崇、金融評議中心總經理羅俊瑋、經濟日報副社長費家琪出席合影。記者林伯東／攝影
經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。經濟日報社長劉永平（右至左）、數位轉型學院院長詹文男、數位發展部主任秘書胡貝蒂、金管會副主任委員陳彦良、第一金控總經理方螢基、第一銀行總經理周朝崇、金融評議中心總經理羅俊瑋、經濟日報副社長費家琪出席合影。記者林伯東／攝影

經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。金管會副主任委員陳彦良致詞。記者林伯東／攝影
經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。金管會副主任委員陳彦良致詞。記者林伯東／攝影

經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。第一金控總經理方螢基開場致詞。記者林伯東／攝影
經濟日報與第一金控下午在台北舉辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」。第一金控總經理方螢基開場致詞。記者林伯東／攝影

總經理 數發部 台北

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