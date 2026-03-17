滙豐銀推數位通路高利定存 美元優利定存年息最高2.6%

隨著數位金融服務的普及與創新，現代人高度仰賴數位通路進行各項金融活動。為持續優化客戶體驗，滙豐(台灣)商業銀行推出數位通路限定美元高利定存活動，即日起至2026年6月30日止，以滙豐銀行數位通路(即行動銀行或網路銀行)辦理美元指定天期定存之自然人客戶，不限新舊資金，即享美元優利定存年息最高2.6%，讓客戶可以跳脫傳統通路的時空限制，隨時隨地都能輕鬆開存。

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示：「在數位金融普及的當下，滙豐持續透過軟硬體的升級，優化用戶體驗，讓資金配置不再受時空限制，在快節奏的數位生活中，也能即時把握資產增值機會，實現更靈活且有效率的財富管理目標。」

此外，看準台灣高資產客群多元資產配置與環球布局策略的需求，滙豐銀行也提供一系列極具競爭力的優利定存專案，協助客戶完成資金的最佳化配置。即日起至2026年3月31日止，滙豐銀行提供具專業投資人資格且符合資產餘額條件的「卓越理財尊尚」(Premier Elite)新客戶，3個月美金定存年息7% 的優惠。

除了美元，對於紐幣、澳幣、加幣、歐元及日幣等熱門貨幣，符合資格的「卓越理財」(Premier)客戶也可享有六大外幣優利定存年息最高5%，輔以7天期外幣換匯定存年息10%的短期靈活方案，加上新台幣年息最高3%優利定存活動，透過跨幣別的資產配置，協助客戶在波動的市場中適當分散匯率風險。