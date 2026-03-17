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因應地緣政治風險 瑞銀桂林：建議投資人今年超配這兩類資產

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
瑞銀資產管理亞洲固定收益主管桂林。任珮云攝
瑞銀資產管理亞洲固定收益主管桂林。任珮云攝

隨著全球固定收益市場步入 2026 年，地緣政治發展、總體經濟環境變化與區域經濟表現分歧，構成多變的投資環境。瑞銀資產管理亞洲固定收益主管桂林（Raymond Gui） 於3月17日在臺北與媒體分享2026 年固定收益市場的最新趨勢與機會。桂林看好以美元計價的亞洲非投資等級債，以及新興市場債，建議投資人今年可以超配該兩類資產。

桂林指出，目前亞高收的信用利差約400個基本點，收益率約8%；而美高收信用利差約300個基本點，收益率約7%。在該兩類債券的利基特色，亞高收具存量減少優勢，目前存量約1000億美元；而新興市場債從去年下半年開始看到了可觀的資金流入，在存量方面，近3~4年也逐年遞減。

桂林表示：「亞洲非投資等級債券與新興市場債券於今年1-2月呈現穩健走勢，主要受到基本面改善、估值具吸引力及技術面因素支持，我們看到，亞洲非投資等級債與新興市場債已於2026今年1-2月展現穩健動能，儘管進入3月份后隨全球市場有所調整。」

亞洲信用市場自2023年底起逐步回升，動能延續至2026年初。市場受惠於三個方向：區內發行紀律改善、融資環境維持相對寬鬆和投資需求保持穩健。

2026年1月，亞洲非投資等級債領先其他信用資產。根據市場指標，該類別利差單月收斂43個基點，JP Morgan 亞洲非投資級信用指數上漲2.24%。相較之下，投資級信用大致持平，反映風險偏好正在回升。

桂林表示：「違約率下降、企業資產負債表改善與信用評等等級調升等趨勢，正擴大可投資範圍。相較於全球同類資產，亞洲非投資等級債仍提供具吸引力的收益緩衝。」

至於新興市場債，J.P. Morgan EMBI Global Diversified 指數顯示，1 月新興市場主權債上漲 0.68%，其中非投資等級債表現優於投資級債。

桂林認為，中期展望受到幾項因素支持，包括1、殖利率位於過去15年高端區間，仍具吸引力； 2、全球資金持續回流新興市場債市； 3、若美元走穩或轉弱、全球政策利率逐步下調，將形成潛在順風。此外，市場技術面亦偏向正面。主權與企業外債淨發行量溫和，而全球配置比重仍偏低。

桂林觀察到，機構投資人對新興市場債的興趣正在回升，供給有限與需求增加可能進一步支撐市場。

信用 地緣政治風險 地緣政治

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