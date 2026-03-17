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今年獲利動能穩健 法人評估這檔股息殖利率居金控之冠
中信金（2891）受惠旗下中信銀獲利可望維持高檔水準，及台壽保接軌後淨值下降幅度小，法人看好獲利波動減緩有利評價提升，加上預估可配2.5元現金股息，殖利率為金控之冠，同步調高2026年獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，中信金2025年稅後純益806.1億元，年增12%，每股稅後純益4.0元。2025年金控ROE為16.8%，ROA為0.9%，每股淨值25.7元，資本適足率CAR）為125.1％，資本結構維持穩健水準。
展望2026年，法人預期中信銀整體放款仍可達高個位數至雙位數成長，存放比可較去年略為提升，外幣利差持續擴大，在債券投資部分，因先前較低利債券屆期，新部位利率上升對NIM亦為正向影響。
台壽保方面，2026年1月開帳調整，因接軌IFRS 17影響保留盈餘約13億元、資產重分類（法人預估開帳AC債券部位搬移15%至OCI）影響其他權益約122億元，合計使淨值較去年底下降135億元。每股淨值開帳調整後，由25.6元下降至25.0元。
法人評估，台壽保今年獲利雖然已無股票資本利得，恐將呈現年減，但以目前CSM及利差預估獲利可保持在一定水準。
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