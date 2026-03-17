快訊

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

婦人報案要警來家捉鬼 台中警拒絕「我們不是師公、只抓小偷」

下個目標是古巴！川普嗆「我要接管」 不排除動武逼總統下台

聽新聞
0:00 / 0:00

卡友注意！玉山 U Bear 與 Pi 拍錢包信用卡權益全面升級

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為回應AI浪潮與行動支付普及趨勢，玉山銀行鎖定年輕世代的數位生活需求，自2026年3月起升級U Bear及Pi拍錢包信用卡權益：玉山U Bear信用卡新增ChatGPT、Gemini等AI服務回饋通路，提供最高10%現金回饋，而Pi拍錢包信用卡綁定Pi 拍錢包App，在全家便利商店消費最高可享5%回饋，讓信用卡不僅是支付工具，更成為顧客數位生活的最佳隊友。

玉山U Bear信用卡作為年輕族群的熊夥伴，持續優化回饋通路，精準貼近年輕世代的生活，提供單純、直接的「現金回饋」。玉山U Bear信用卡自2026年3月1日起，新增ChatGPT、Gemini及知名遊戲平台Steam，結合既有的 Netflix、Nintendo 與 PlayStation，提供最高10%現金回饋。不僅保留卡友愛用的娛樂/影音平台，更納入AI服務，打造兼顧休閒娛樂與工作生產力的數位生活卡。

在卡片基本權益部分，原一般消費享1%的基本回饋將調整為「0.5%需申辦帳單e化」加上「0.5%需綁定玉山帳戶自動扣繳卡費」，透過一次性的設定，即享有完整的1%回饋無上限，同時體驗自動化扣款的便利性。同時，備受喜愛的不限通路網購3%回饋維持不變，不論是國內大型電商、國外跨境網購、旅遊OTA平台等皆適用，此外，首刷禮特別針對國人熱愛海外旅遊的需求，推出購買指定航空機票(如：虎航、酷航、樂桃等)最高20%回饋優惠，讓出國旅行計畫更實惠。

玉山Pi拍錢包信用卡推出以來廣受卡友喜愛，累積的P幣可在超商超市、百貨購物、餐飲美食等全台數萬個線上與實體通路進行消費即時折抵，滿足卡友生活上的大小事，是日常消費的首選信用卡，自2026年3月1日起玉山Pi拍錢包信用卡更推出全新回饋方案，單月累積一般消費達3萬，享國內外一般消費不限通路最高3% P幣回饋，集中日常消費即可輕鬆享回饋。

此外，使用Pi拍錢包信用卡，刷保費最高享1.2% P幣回饋無上限或最高12期分期零利率、綁定Pi拍錢包信用卡在全家便利商店最高可享5%回饋，無論是大額消費、保險繳費或是超商購物，3月起的新活動回饋升級更有感。

玉山也推薦卡友下載玉山Wallet，核卡後即可線上綁定信用卡並加入玉山電子支付帳戶，收到卡片前即可先消費累積回饋。同時，玉山Wallet更提供卡友於線上網路交易時，可於刷卡驗證網頁選擇「玉山Wallet App驗證」，點擊推播後透過生物辨識或密碼確認為本人同意之交易，進一步提升支付安全保障。

此外，也具備「卡片管理功能」，依造個人習慣自主開關每張卡片的交易通路與單筆限額，若發現疑似非本人交易，也能於收到消費推播後24小時內透過玉山Wallet線上申請為冒用交易，守護卡友用卡安全。

消費 全家便利商店 年輕世代

延伸閱讀

最高回饋32%！豐原太平洋百貨購物節強勢登場

玉山銀行榮獲 RBI「臺灣最佳零售銀行」最高榮譽

相關新聞

全球人壽大樓60億賣興富發 處分利益達24億元

全球人壽賣大樓，強化財務韌性。全球人壽昨（16）日公告，董事會決議通過處分台北市信義區不動產及其逾千坪的土地，處分總價約60億元，處分利益達24.7億元，買家為興富發的子公司元盛國際興業。

富邦金配息率最高五成 法人估現金股利上看4元

富邦金昨（16）日法說會，總經理韓蔚廷表示，「股利政策沒有改變」，配發率政策40至50%不變。以富邦金去年稅後純益1,209.4億，每股稅後純益（EPS）為8.37元，法人預估現金股利上看4元水準。

國銀外幣放款暴增千億元 1月大增1,224億元 寫同期最佳

國銀外幣放款2026年開春強勢起跑。據央行統計，1月底外幣放款餘額7,478億元，單月大增1,224億元寫史上同期新高，新增量更達去年全年規模的八成。銀行圈認為，在企業融資需求回溫、政策投資動能帶動下，今年外幣放款成長動能已提前浮現。

元大期推美股差價合約

面對美伊局勢升溫及高基期估值修正壓力，美股盤勢轉趨震盪，傳統「單向做多、長期持有」的被動策略在面臨市場回調時恐力有未逮。元大期貨認為，在企業經歷長達兩年的資本支出（CapEx）競賽後，市場焦點已轉向嚴苛的獲利檢驗，交易人常面臨「捨不得賣、卻擔心回檔」的兩難境地。

今年 GDP 成長 國泰台大估5.8%

美伊戰爭未停歇，使今年經濟環境充滿高度不確定性，但由於AI產業成長動能抵銷部分負面影響，出口帶動經濟成長，國泰金控與國立台灣大學合作團隊昨（16）日於今年第1季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會指出，由原先3％上調今年經濟成長率至5.8%，上半年約9%、下半年可能僅約3%，CPI則因中東緊張局勢影響油價，由1.6%上修為1.8%。

玉山銀連21年獲信保金質獎--績優總行殊榮

經濟部與中小企業信用保證基金於昨（16）日舉行「2026 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」。玉山銀行展現堅實基礎，榮獲多項獎項肯定，包含連續七年榮登「信保金質獎–金融機構組」首獎、連續八年獲「批保卓越獎」，同時囊括「信保金質獎–授信經理人」、「中小微企業–淨零轉型類」及「協助提升國內薪資水準獎」等殊榮。此外，玉山以實際行動支持台灣中小企業發展，連續21年榮獲「信保金質獎–績優總行」最高榮譽，再度創下台灣金融業歷史紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。