卡友注意！玉山 U Bear 與 Pi 拍錢包信用卡權益全面升級

為回應AI浪潮與行動支付普及趨勢，玉山銀行鎖定年輕世代的數位生活需求，自2026年3月起升級U Bear及Pi拍錢包信用卡權益：玉山U Bear信用卡新增ChatGPT、Gemini等AI服務回饋通路，提供最高10%現金回饋，而Pi拍錢包信用卡綁定Pi 拍錢包App，在全家便利商店消費最高可享5%回饋，讓信用卡不僅是支付工具，更成為顧客數位生活的最佳隊友。

玉山U Bear信用卡作為年輕族群的熊夥伴，持續優化回饋通路，精準貼近年輕世代的生活，提供單純、直接的「現金回饋」。玉山U Bear信用卡自2026年3月1日起，新增ChatGPT、Gemini及知名遊戲平台Steam，結合既有的 Netflix、Nintendo 與 PlayStation，提供最高10%現金回饋。不僅保留卡友愛用的娛樂/影音平台，更納入AI服務，打造兼顧休閒娛樂與工作生產力的數位生活卡。

在卡片基本權益部分，原一般消費享1%的基本回饋將調整為「0.5%需申辦帳單e化」加上「0.5%需綁定玉山帳戶自動扣繳卡費」，透過一次性的設定，即享有完整的1%回饋無上限，同時體驗自動化扣款的便利性。同時，備受喜愛的不限通路網購3%回饋維持不變，不論是國內大型電商、國外跨境網購、旅遊OTA平台等皆適用，此外，首刷禮特別針對國人熱愛海外旅遊的需求，推出購買指定航空機票(如：虎航、酷航、樂桃等)最高20%回饋優惠，讓出國旅行計畫更實惠。

玉山Pi拍錢包信用卡推出以來廣受卡友喜愛，累積的P幣可在超商超市、百貨購物、餐飲美食等全台數萬個線上與實體通路進行消費即時折抵，滿足卡友生活上的大小事，是日常消費的首選信用卡，自2026年3月1日起玉山Pi拍錢包信用卡更推出全新回饋方案，單月累積一般消費達3萬，享國內外一般消費不限通路最高3% P幣回饋，集中日常消費即可輕鬆享回饋。

此外，使用Pi拍錢包信用卡，刷保費最高享1.2% P幣回饋無上限或最高12期分期零利率、綁定Pi拍錢包信用卡在全家便利商店最高可享5%回饋，無論是大額消費、保險繳費或是超商購物，3月起的新活動回饋升級更有感。

玉山也推薦卡友下載玉山Wallet，核卡後即可線上綁定信用卡並加入玉山電子支付帳戶，收到卡片前即可先消費累積回饋。同時，玉山Wallet更提供卡友於線上網路交易時，可於刷卡驗證網頁選擇「玉山Wallet App驗證」，點擊推播後透過生物辨識或密碼確認為本人同意之交易，進一步提升支付安全保障。

此外，也具備「卡片管理功能」，依造個人習慣自主開關每張卡片的交易通路與單筆限額，若發現疑似非本人交易，也能於收到消費推播後24小時內透過玉山Wallet線上申請為冒用交易，守護卡友用卡安全。