打造長壽防護網 富邦人壽提醒實支實付保障需延長

隨著醫療科技發達，國人平均壽命逐年提高，內政部公布最新「2024年簡易生命表」顯示，國人平均壽命為80.77歲，進一步從衛福部2025年發布之《國民醫療保健支出統計》，也觀察到國人平均每年醫療支出已連續五年攀升；顯見台灣民眾正處於長壽與高醫療支出的雙重壓力。

富邦人壽提醒，市面上多數實支實付保險商品的保障上限只有75或80歲，當國人餘命逐年提高的狀況下，民眾需格外留意實支實付商品所保障的年齡範圍，有充分準備才能迎戰未來風險。

當年齡增長、身體老化，我們將面臨的課題不只有經濟收入中斷，高齡時期所需要的龐大醫療費用也迫在眉睫，據統計60歲以上的民眾每次住院平均醫療支出達82,106元，80歲以上的支出高達89,234元，比起青壯年時期高出甚多；因此，建議民眾在規劃長壽保障時，可從以下三面向檢視：一、保障年齡是否足以涵蓋高齡階段；二、現有的醫療保障能否因應未來醫療型態轉變；三、忽略醫療保障與家庭資產傳承之間的整體規劃，將可能導致風險與資金配置失衡。

富邦人壽提醒，多數實支實付醫療險的保障年齡上限為75或80歲，但在國人長壽趨勢的發展之下，民眾老後(80歲以後)極可能面臨高負擔的醫療花費，建議需延長實支實付保障至90歲以上，才能有效緩解醫療所帶來的經濟壓力；同時若可針對國人十大死因的癌症擁有加成保障，不僅能適時轉嫁醫療風險，還能享有安穩的晚年生活。

為協助新時代家庭強化風險保障，富邦人壽健檢百保箱繼2025年11月推出「癌症守護圖」後，再次升級推出「家庭健檢」全新功能，從「家戶」為主體出發，並依據不同家庭成員的關係、年齡等人生階段，全面掌握全家人保險保障。

比起逐一檢視家庭成員保障，「家庭健檢」能一次全覽全家保障，立刻檢視出保障不足、風險過高或配置不合理的情況，避免讓家庭暴露於未知風險中，同時也能切換被保人、要保人兩種視角，掌握保費歸屬，強化家庭財務透明度。