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主動 ETF 配息王00981A 開盤秒填息 漲逾3%跑贏台積電

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

「主動式ETF配息王」主動統一台股增長（00981A）17日首次除息，每股配息0.41元，開盤展現強大爆發力，跳空開高20.27元，不僅上演「秒填息」大秀，早盤漲幅更一舉突破3%，最高一度衝到20.46元，走勢剽悍大幅跑贏護國神山台積電（2330）與大盤指數，33.8萬名股東息利雙收。

ETF達人表示，00981A本次配息誠意十足，不但配息金額最高，且100%全靠已實現資本利得，所以不會被課徵補充保費。00981A自掛牌以來的超額報酬，就是強勢填息的底氣，外界多看好除息行情亮眼，自公告配息以來，便吸引大量存股族與追求成長的資金湧入。

ETF達人指出，隨著台股基本面持續向好，AI與創新科技的長線趨勢明確。對於偏好現金流又不想錯失資本利得的投資人來說，投資00981A的使用說明書就是「累積部位」，建議可採定期定額的方式，在下一季配息前慢慢建倉，放大存股張數，不僅能享受滿意的配息水準，更有機會透過專業操盤，創造「息利雙收」的絕佳效益。

統一投研團隊表示，儘管有地緣政治的不確定因素，但目前市場預期今年聯準會仍有降息機會，有利股市資金流動性。美國經濟預計今年也將溫和成長，AI需求持續增加，更有利台股供應鏈營收成長，成為股市長線成長動能。

補充保費 填息 台股

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