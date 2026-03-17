台灣人壽與工會簽團體協約 龍是一家人勞資共好

勞資共好攜手雙贏！中信金（2891）子公司台灣人壽與台灣人壽企業工會16日續簽團體協約，提升健康檢查、旅遊補助等多項員工福利，強化業務員照顧關懷及權益保障。台灣人壽許舒博董事長盛讚工會是增進勞資關係最堅實可靠的「自家人」，期盼與工會持續密切合作、共創佳績。

簽約儀式由許舒博董事長、台灣人壽企業工會洪忠昌理事長共同簽約，台灣人壽莊中慶總經理、通路營運總處廖俊禎總處長、通路一處林彥成處長等多位高階主管及工會理監事幹部均出席見證，展現力挺業務部隊的決心。

莊中慶總經理表示，台灣人壽寫下歷史里程碑，成為臺灣首家和工會簽訂團體協約的壽險業，感謝歷任工會幹部長期付出，一代傳一代為勞資和諧打下良好基礎，未來將秉持平等、尊重與良好溝通的方式與工會互動，持續優化北中南員工辦公環境，攜手工會打造和諧共好職場，讓業務部隊無後顧之憂打拚、成就無極限。

台灣人壽106年起與工會簽訂團體協約，為臺灣第一家與業務員夥伴簽訂團體協約的保險公司，十年來從未發生罷工、勞資對抗等情事，展現勞資一家的企業文化。

台灣人壽企業工會洪忠昌理事長感謝公司提供辦公空間讓工會運作，力挺工會制度共創勞資雙贏。今年台灣人壽與工會第四次續約，保險顧問權益再升級，近年陸續增加健檢補助金、旅遊補助金等福利，期望打造資訊更透明、保障更到位，員工信任安心的職場環境。

台灣人壽以「家」為核心打造友善職場， 2026年蟬聯保險品質獎「知名度最高」壽險公司特優及「業務員最優」、「最值得推薦」、「理賠服務最好」3優等獎殊榮，更提供多元通路經營方案、豐厚的獎勵制度育才留才，廣邀各行業高手加入「龍是一家人」，成為華人地區保險服務第一品牌。