國銀高品質流動資產達15.6兆元 流動性充裕、體質穩健

為強化金融體系穩定性，銀行須依規定持有足夠的高品質流動資產（HQLA）。根據最新中央銀行統計，截至114年12月底，國內銀行體系持有HQLA總額達15.6兆元，顯示整體資產品質穩健，流動性維持充裕水準。

所謂高品質流動資產（High Quality Liquid Assets, HQLA），係指可在市場上迅速變現，且不致產生過大價格折損的資產，主要用於銀行在壓力情境下應對短期資金需求。此類資產具有高安全性與高流動性，是維持金融穩定的重要基石。

在資產結構方面，銀行持有的HQLA主要包括庫存現金、存放於中央銀行的準備金、央行定期存單及政府公債等。其中，以中央銀行定期存單占比最高，金額達6.4兆元，其次為其他類型HQLA約6.9兆元，公債則為2.3兆元，構成整體15.6兆元的規模。

央行指出，銀行依法須持有一定比例的HQLA，以確保在市場波動或資金緊縮時，仍具備足夠的流動性應對存款提領需求，保障存款人權益。同時，銀行亦會依自身資產配置與財務策略，適度配置HQLA，以兼顧流動性與收益表現。

隨著全球金融環境不確定性升高，流動性風險管理日益重要。國銀HQLA規模維持高檔，反映出金融體系在監理要求與風險控管下，具備良好的抗壓能力。