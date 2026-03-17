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00400A 雙重出擊 首選兼具三要素企業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美伊戰情持續攪動國際股市，加上本周美中兩國在巴黎展開貿易談話，被外界視為即將於近期舉辦的「川習會」鋪路。在地緣政治影響下，市場面臨多重不確定性，投資人避險情緒湧現，急於找尋資金停泊的避風港來躲避風險。

國泰投信表示，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）指出，美軍在中東預期還要四至六周才能完成任務，戰況持續膠著，短期股市多空交雜可能性偏高，選股變得更加困難，投資人可留意即將於3月23日募集、國泰投信旗下首檔主動式ETF：國泰台股動能高息主動式ETF基金（00400A），以動能成長與收益防守為投資策略，在追逐股市成長機會之餘，透過經理人專業的操作來調整投資組合，靈活應對市場變動。

00400A經理人梁恩溢提到，台股投資浪潮更迭迅速，從市值型、高股息到主題型ETF各有所好。然而，投資人往往難以即時跟上市場切換，頻繁申贖產生的成本與時間差，常成為資產配置的痛點。因此主動式ETF的核心優勢，體現於靈活因應市況彈性調整，精準捕捉產業趨勢。

00400A透過量化篩選與質化深耕雙重把關：首先以市值與四季EPS大於0等條件篩選出績優選股池，再由專業團隊進行企業深度訪談與財務預估。預計最終揀選出50至60檔兼具動能成長與收益防守的優質企業，為投資人打造攻守兼備的配置。

00400A經理人梁恩溢補充，截至3月13日，觀察持有台積電的股民超過230萬人，顯示AI產業成長下，投資人樂觀看待後勢，綜觀近五年產業趨勢，台灣不僅只有台積電一枝獨秀。憑藉深厚的技術底蘊，許多優質企業已在AI供應鏈中站穩核心地位，展現出成長動能與獲利能力，若能透過主動選股優化資產配置，有機會在盤勢震盪之際找尋更多投資機會，靈活追逐台股成長。

此外，00400A經理人梁恩溢認為，在評估企業基本面時，00400A更重視企業的長期成長願景，在挑選投資標的時，亦傾向選擇具備深具成長潛力、財務體質好且具備一定現金流，構築「護城河」三要素的企業，降低納入景氣循環股的可能性，確保投資組合在不同市場周期下的韌性。

00400A經理人梁恩溢強調，00400A特別將「動能」因子納入選股策略，經理人能夠更靈活操作。選擇投資一檔主動式ETF，本質上是選擇一間公司的研究底蘊，國泰投信深耕台灣超過25年，具有超過百人、且平均研究年資超過13年的投資研究團隊，透過不同的產業趨勢分析與企業深度訪談，篩選出具備趨勢性的領先企業，讓經理人在操盤時有機會減少市場雜音，做出符合效益的投資策略。

資產配置 地緣政治 哈塞特

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