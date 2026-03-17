台股回檔逾2,000點 逾2,000億元資金無畏中東戰火、積極上車這些 ETF

中東戰事引爆，3月來台股拉回超過2,000點，截至16日下跌2,071點，收33,342點，月線未能收復，不過，仍有超過2,000億元、高達2,228億元資金買盤無畏中東戰火，積極透過ETF卡位台股中長期成長契機，包含元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣TOP 50（009816）等ETF。

根據CMoney統計至昨日，共計有六檔ETF本月來已經獲得超過百億元資金的淨申購，且全數都是台股ETF，以類型區分，一般市場指數型兩檔最多，其餘如高股息型、主動式、槓桿型、主題型都有各一檔。

其中，光元大台灣50一檔就一舉獲得超過千億元的大筆資金淨申購，高達1,054.4億元，在ETF市場一枝獨秀。在歷經2025年美國總統川普關稅洗禮後，投資人已深刻了解逢低加碼台股的反彈空間驚人，以元大台灣50為例，在2025年4月9日至2025年底含息報酬率達82%。在本波台股震盪期間愈跌愈買元大台灣50，3月已挹注逾千億支撐市場，讓元大台灣50已從單純的投資工具，轉化為穩定台股的「基石」資產。

即將在17日每受益權單位除息0.78元的群益台灣精選高息，以昨日收盤價換算，單季配息殖利率3.26%，在單季配息金額及配息率雙創新高加持下，也吸引387.88億元的資金申購；主要訴求不配息的凱基台灣TOP50也在長線複利的加持下，有317.86億元買盤。

隨著市場不確定性增溫，能靈活調整的主動式ETF也獲得市場青睞，主動統一台股增長3月未受到台股回檔逾2,000點影響，還逆勢漲0.35%，因此吸引168.78億元淨申購；槓桿型的元大台灣50正2（00631L）更是有高達140.87億元的勇敢資金趁危機進場撿便宜；有小台積電之稱的富邦科技（0052）也獲得103.75億元買盤。

展望後市，群益台灣精選高息經理人謝明志表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，因為高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機，特別是在大盤高檔震盪之際。

展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及聯準會（Fed）降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。