全球人壽大樓60億賣興富發 活化資產加強財務韌性 處分利益達24億元

全球人壽賣大樓，強化財務韌性。全球人壽昨（16）日公告，董事會決議通過處分台北市信義區不動產及其逾千坪的土地，處分總價約60億元，處分利益達24.7億元，買家為興富發的子公司元盛國際興業。

根據公告，全球人壽處分台北市信義區松仁路277號全棟房屋及其坐落土地，目的是依保險法辦理資產活化。若以全球人壽的處分金額和處分利益回推，該不動產處分報酬率高達69.95%。

全球人壽指出，由於公司位於松山機場入口的企業新總部大樓預計於今年下半年落成，未來將新增約2.4萬坪辦公空間，整體辦公量體明顯增加，適逢買方有意將該資產作為長期收益型不動產投資標的，經公司評估後認為承購價格符合區域市場行情，因此決定適時調節部分台北市辦公產品投資部位。

全球人壽表示，此次出售之不動產辦公室面積約1萬坪量體，過去主要作為出租用途，僅少部分樓層留為自用。出售該不動產後，對公司在台北市辦公產品的投資部位整體影響不大，但可透過資產調節實現投資收益，本次出售不動產交易金額約60億168萬元，預期處分利益約為24.7億元。

針對收回後的資金運用，全球人壽表示，處分資產後，預期可提升資本韌性和財務彈性，有利於長期經營結構調整，收回的資金將根據市場動態調配於適合的資產，其中，不動產仍是值得關注的投資標的，亦可藉由調整資產組合，未來以更靈活的配置來支應保險負債成本，優化利差管理。

目前全球人壽於台北市仍持有多項不動產投資標的，包含位於松山機場入口的新總部大樓、民權大樓、以及八德路光華商場的希望園區大樓等不動產資產，其中新總部大樓預計有逾5,000坪作為辦公出租用。

另從財務面觀察，全球人壽2025年稅後虧損約82.9億元，主要是「採用覆蓋法重分類之其他綜合損益」（FVTPL覆蓋法）所認列的股票評價虧損約144.4億元，導致最終帳面呈現虧損；在資本方面，全球人壽的資本適足率去年6月底、12月底分別為212.24%和225.07%、淨值比為3.16%和3.66%，仍略高於法定標準。