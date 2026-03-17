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匯市爆量 台幣閃見32字頭
中東戰事引發全球通膨疑慮，新台幣匯價昨（16）日在外資匯出17億美元摜壓之下，一度失守32元大關，最低下探32.086元，央行在匯市收盤前30分進場調節，貶幅隨之收斂，終場收31.948元，貶值3分，總成交金額爆出33.08億美元大量。
外資昨日自台股提款438.2億元，在匯市更是一整天都在匯出美元，看不到反轉跡象。
匯銀分析，油價持續在三位數高價區，支撐避險情緒。中東戰事自2月底延燒至今，已使油氣運輸「實質趨近停滯」，原油與天然氣價格走高、船隻繞道與保險成本上升，市場對通膨預期心理再起與利率路徑的擔憂同步升溫。此外，美方與盟軍對伊朗本土與海上軍事目標的打擊行動延續，伊朗革命衛隊聲稱對海峽航運維持「完全控制」，油價站上百元關口，若封鎖時間拉長，能源供應衝擊與通膨壓力將放大。
匯銀人士分析，與過去相比，2026年的能源危機呈現出新的結構性調整。全球能源需求重心已明顯轉向亞洲。金融市場反應速度明顯加快，油價、航運成本與保險費率幾乎同步上升，市場已開始納入三位數油價的風險預期。
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