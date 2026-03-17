匯市爆量 台幣閃見32字頭

全球人壽大樓出售，興富發全吃、擬漲租金。興富發砸60億元買信義區松仁路「全球人壽保險」大樓，為今年以來成交金額最大筆商辦紀錄。興富發表示，買全球人壽大樓短時間內沒有開發計畫，未來將不排除調高租金。

2026-03-17 01:32