13家上市金控2025年總資產逾82兆 登頂

13家上市金控2025年底總資產攀升至82.25兆元寫史上新高，年增6.7%。其中，2025年完成合併的台新新光金資產規模大幅躍升，總資產年增1.67倍到8.77兆元，一舉躍居第四大金控，重塑國內金控資產版圖。

若以資產規模排名觀察，前五大金控仍以國泰金總資產14.3兆元居冠，年增4.2%；富邦金12.88兆元居次，年增6.7%；中信金9.33兆元排名第三，年增5.6%；台新新光金因合併效應躍升第四；第五大則為合庫金，總資產5.38兆元。

值得注意的是，在近年金控整併潮下，公股金控資產排名明顯後移。目前前五大金控中，僅剩合庫金為公股背景，其餘公股金控均落在五名之外，顯示民營金控透過併購與業務擴張，資產成長速度相對更快。

若以資產成長率觀察，除台新新光金合併、永豐金併購京城銀，使總資產分別年增1.67倍與20%外，若排除併購因素，以自然成長帶動資產年增兩位數者，包括元大金、玉山金與國票金三家，其中元大金年增15%，玉山金與國票金均年增約11%。

市場人士指出，金控總資產擴大通常來自業務成長、投資操作或併購整合，有助提升市占率並帶動規模經濟。但資產規模快速擴張，也可能放大股債評價波動，對資本適足率與風險控管形成壓力。