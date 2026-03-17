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南山壽前二月賺108億
南山人壽昨（16）日公布2月合併稅後純益為69億元，月成長高達74.2%、年成長逾25%，主要受惠於合約服務邊際（CSM）的累積，保險本業表現亮眼，加上穩定的經常性收益，同時掌握市場波段實現資本利得，累計前二月稅後純益約為108.6億元，年成長38.52%，為近五年同期新高。
統計國內六大壽險含國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽及凱基人壽，累計稅後純益合計達643億元，較去年同期大幅成長57.6%，IFRS 17新制上路後，壽險業透過強化保障型與利變型商品銷售，持續累積合約服務邊際（CSM），已成為穩定釋放獲利的重要來源。
南山人壽2月合併新契約保費收入約51億元，主力商品包含高保障型商品、理財型商品及投資型年金商品為銷售主力，以高價值保險、有助累積CSM的商品為主，近期更主推醫療照護需求的商品，帶動CSM餘額累計將近3,800億元。
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