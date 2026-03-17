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富邦人壽去年股海淘金1,703億

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

富邦金（2881）昨（16）日舉行法說會，核心子公司富邦人壽2025年避險後經常性收益率提升，總投資報酬率4.9%。全年股票已實現損益達1,703億元，年成長10.2%；國內、外股票報酬率分別為28.82%及18.58%均超越大盤；現金則維持相對高水位，將視市況動態調整資產配置。截至2月底帳列綜合損益股票未實現利得900億，公司強調「數字非常漂亮」。

展望今年投資策略，富壽認為美國經濟基本面穩健，近期市場受中東戰局影響波動，後續觀察對通膨經濟成長影響，目前維持現金充裕高水位，有機會在利率高檔時投放海外債使經常性收益上升，看好AI產業，審慎樂觀，會布局高殖利率股票增加股利收入。預期避險前後的淨利息收入優於去年。

投資組合上，2025年適時實現股票資本利得，國內、外股票報酬率均超越大盤指數；至去年底國外債券達2.76兆，國內股票4,399億、國外股票3,606億，現金維持3,274億相對較高水位，占比升至6.2%。海外固定收益資產則以北美、投資級公司債及金融債為主，而經常性投資收益金額與2024年接近，股票現金股利上升反映台股配息增加。

對於壽險和資產管理公司合作，富邦人壽主管指出，資產管理公司引入壽險專業自然會增加管理和文化整合成本，為避免過快而使得保險公司現有團隊面臨資源配置和文化衝突。

報酬率 資產配置 富邦金

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