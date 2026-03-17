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富邦金配息率最高五成 法人估現金股利上看4元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
富邦金總經理韓蔚廷。 富邦金／提供
富邦金總經理韓蔚廷。 富邦金／提供

富邦金（2881）昨（16）日法說會，總經理韓蔚廷表示，「股利政策沒有改變」，配發率政策40至50%不變。以富邦金去年稅後純益1,209.4億，每股稅後純益（EPS）為8.37元，法人預估現金股利上看4元水準。

投資人關注今年股利，韓蔚廷多次重申「股利政策沒有改變」，配發率政策40至50%不變，但他也明確表示未來以調整後獲利作為股利發放基礎，這也是今年起除會計損益還另外公告調整後獲利（加入OCI股票處分損益）。實際考量各子公司上繳、資本狀況、金融市場變化及同業發放情形等，以現金股利為主，至於會不會有股票股利則需討論。法人預估若以50%分配率高標計，現金股利上看4元水準。按富邦金昨收盤價，現金股息殖利率約4.5%，料屬於金控前段班。

韓蔚廷在法說會後受訪時回應對人壽股利上繳展望，他笑稱站在金控立場當然是希望上繳愈多愈好，多多益善，這麼多投資人對股利期望也不能忽視，但他相信未來會更穩定，當上繳充足時金控現金股利發放彈性就更大。但最主要是相關規範還未完全定案。

富邦金昨日首度說明旗下各公司今年接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（TIS）影響。富邦人壽接軌後有三大利多，包括清償能力無虞，且目標是在無須採用淨資產過渡措施下，於15年以內盡早達成TIS 125%至140%目標，以及預期接軌後維持穩定TIS比率，提高人壽配息能見度。

富邦人壽並宣示長期ROE（股東權益報酬率）目標超過10％，調整後獲利容易達成，調整前也有機會超過10%。

富邦人壽也說明實施IFRS 17與TIS實施重點與實際影響數。IFRS 17基礎下淨值約5,345億，較IFRS4基礎淨值減少逾900億，反映負債評價方式變化及金融資產重新指定，不過，調整後淨值納入稅後CSM（合約服務邊際），達8,571億。對金控淨值若加計稅後CSM調整後達1.23兆。

富壽CSM餘額4,032億，年增13%，成長主要來自新契約貢獻，於保險服務期間逐期釋放貢獻未來獲利，未來幾年預期CSM餘額平均成長10至15%，每年攤銷率6%。外價金餘額1,421億為業界最高。

整體而言，對外傳達出三個核心訊息：高利率保單少（約15%）接軌負擔輕；CSM餘額加上每年目標新契約CSM 500億挹注，並釋放至損益表貢獻獲利後可穩定成長；獲利展現韌性、調整後淨值提升、資本穩健。

法人關注接軌後是否開始評估併購，韓蔚廷坦言接軌前評估態度謹慎，但一直都有在看國內外機會，只要有助中長期綜效都會評估。

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