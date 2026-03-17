聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝突升溫…美元避險需求增 新台幣閃現32元

聯合報／ 記者藍鈞達任珮云／台北報導

中東地緣政治衝突升溫推升美元避險需求，新台幣匯率昨盤中貶破卅二元整數關卡，為去年五月以來、暌違逾十個月首見「卅二字頭」。央行在收盤前進場調節，加上出口商積極拋匯，帶動匯價跌幅收斂，終場以卅一點九四八元作收，小貶僅三分，總成交量高達卅三點○八億美元。

台北股匯市昨雙雙走跌，台股下跌五十七點、收三萬三三四二點，其中外資賣超四三九億元，匯銀預估匯出金額約十七億美元，對新台幣造成貶值壓力。

匯銀人士表示，中東戰爭未必直接改變金融市場走勢，但往往會改變市場對未來通膨與利率的預期。當油價衝擊逐步傳導至薪資與服務價格，美國聯準會可能被迫維持高利率更長時間，進而影響全球資產評價，對美元也形成較強支撐。

由於美元指數強勢站上一百整數關卡，匯銀主管說，「市場美元買盤滿滿，簡直用搶的」，主因是市場避險情緒升溫，中東戰爭感覺短期內難以結束，市場擔憂荷莫茲海峽長期封鎖，將推升能源價格並加劇通膨壓力，資金紛紛轉向美元避險。

在國際美元強勢帶動下，新台幣盤中最低觸及卅二點○八六元，貶值幅度一度擴大到一點六角。匯銀主管指出，除了外部因素，近期外資持續賣出台股，資金匯出壓力不小，也使新台幣走勢疲弱。

不過，午後盤勢出現變化。市場人士指出，匯價跌破卅二元後，市場出現美元賣單，「老大（央行）難得阻貶」，加上部分出口商看到卅二元價位後積極拋匯，新台幣貶勢逐漸收斂。

根據央行資料，包括人民幣、星幣、韓元等亞幣昨全面走貶；今年以來新台幣貶值百分之一點六、韓元重貶百分之三點四九、日圓貶值百分之一點七一、歐元也大貶百分之二點六五。

美元指數 地緣政治 新台幣匯率 美元 避險

延伸閱讀

新台幣盤中貶破32大關 央行調節終場收31.948元

國際金價今日一度失守5千美元大關 台銀提出最新的觀察重點

央行進場調節、收盤守32關未破 外資一路匯出看不到反轉跡象

午盤新台幣再貶逾1角 外資持續買美元匯出

相關新聞

中東衝突升溫…美元避險需求增 新台幣閃現32元

中東地緣政治衝突升溫推升美元避險需求，新台幣匯率昨盤中貶破卅二元整數關卡，為去年五月以來、暌違逾十個月首見「卅二字頭」。央行在收盤前進場調節，加上出口商積極拋匯，帶動匯價跌幅收斂，終場以卅一點九四八元作收，小貶僅三分，總成交量高達卅三點○八億美元。

13家金控總資產衝破82兆元飆新高 前五大排名洗牌

13家上市金控2025年底總資產攀升至82.25兆元寫史上新高，年增6.7%。其中，2025年完成合併的台新新光金（2887）資產規模大幅躍升，總資產年增1.67倍到8.77兆元，一舉躍居第四大金控，重塑國內金控資產版圖。

美元走強 存戶已出現逢高出脫美元獲利了結效應

美元走強，已經使存款戶出現逢高出脫效應。多家大型行庫內部的最新統計顯示，儘管有美元的優利存款助陣，但是3月以來的美元存款和2月底的數字比較，仍然減少，根據行庫內部的分析，除了交付貨款之外，存戶的逢高出脫是主要的原因。

六大壽險前二月獲利643.06億元 年成長逾五成

六大壽險公司今年前二月獲利動能強勁。南山人壽16日公布今年2月自結盈餘，統計國內六大壽險含國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽及凱基人壽，累計稅後純益合計達643.06億元，較去年同期大幅成長57.6%，IFRS 17新制上路後，壽險業透過強化保障型與利變型商品銷售，持續累積合約服務邊際（CSM），已成為穩定釋放獲利的重要來源。

2月國銀人民幣存款餘額連7跌 改寫逾12年新低

中央銀行今天公布115年2月國銀人民幣存款餘額續跌至人民幣1090.73億元，改寫逾12年新低紀錄。央行官員指出，近來國...

新台幣盤中貶破32大關 央行調節終場收31.948元

中東局勢升溫引發市場避險情緒，在美元續強以及熱錢出走夾擊下，新台幣今天盤中貶破32元整數大關，午後出口商進場拋匯，使貶幅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。