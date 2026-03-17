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國銀外幣放款暴增千億元 1月大增1,224億元 寫同期最佳

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國銀外幣放款2026年開春強勢起跑。據央行統計，1月底外幣放款餘額7,478億元，單月大增1,224億元寫史上同期新高，新增量更達去年全年規模的八成。銀行圈認為，在企業融資需求回溫、政策投資動能帶動下，今年外幣放款成長動能已提前浮現。

銀行圈觀察，1月外幣放款大增有兩大因素，一是年初企業購料備貨與營運周轉需求，二是企業多在年底為財報作帳而提前還款，隔年1月再重新借款的季節性因素，均帶動1月放款量明顯增加。

從歷史數據觀察，國銀1月外幣放款多呈成長，但2026年增幅格外突出。此次單月新增1,224億元，為睽違四年再度出現單月新增逾千億元情況，也寫下歷年同期最旺紀錄；前一次為2022年1月新增1,030億元。

若以1月底美元兌新台幣31.468元換算，外幣放款餘額折合約237.6億美元，月增38.7億美元寫近年同期新高，顯示剔除匯率因素後，企業實際融資需求依然強勁。

展望2026年，市場普遍認為外幣放款將有三大動能支撐。首先是台美關稅談判後，推動規模約2,500億美元的台商赴美投資融資需求，被銀行圈視為最重要的政策動能。

其次，人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）應用持續擴張，帶動伺服器與關鍵零組件供應鏈訂單成長，企業營運周轉與資本支出需求同步提升，也將推升外幣融資需求。

第三，隨AI供應鏈加速向東南亞與北美布局，企業海外據點擴張，帶動跨國投資與供應鏈融資需求增加，使外幣放款結構逐漸由出口融資，轉向海外投資與跨境資金需求。

相較之下，外幣存款動能則略顯降溫。據金管會統計，1月底外幣存款餘額15兆2,612億元，月減0.8%，終止連續六個月成長，但年增仍有1.8%，續創史上次高。

若以美元原幣計算，外幣存款餘額4,850億美元，單月減少45億美元，與放款端大幅增加形成對比。

資本支出 台美關稅 餘額

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