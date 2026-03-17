今年 GDP 成長 國泰台大估5.8%

美伊戰爭未停歇，使今年經濟環境充滿高度不確定性，但由於AI產業成長動能抵銷部分負面影響，出口帶動經濟成長，國泰金控（2882）與國立台灣大學合作團隊昨（16）日於今年第1季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會指出，由原先3％上調今年經濟成長率至5.8%，上半年約9%、下半年可能僅約3%，CPI則因中東緊張局勢影響油價，由1.6%上修為1.8%。

國泰台大團隊協同主持人徐之強表示，台灣今年經濟成長率上修至5.8%，較去年底的3%調升2.8個百分點，主因AI產業動能強勁及出口表現優異，例如去年第4季出口年增12.7%，創30年新高，且台灣今年1至2月出口年增近45%，遠超去年全年35%，由於不確定性因素較多，此次設定了3％到8%的寬鬆預測區間。由於國際貿易政策變數增加，預估下半年經濟成長動能將明顯收斂。