快訊

愛來不來！護航荷莫茲海峽換川習會 中共不可能

陽光行動／學者質疑 肺癌篩檢恐促過度治療

盼川習會改期！川普：因戰爭關係 已要求中國大陸推遲一個月

聽新聞
0:00 / 0:00

元大期推美股差價合約

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
元大期貨「槓桿交易商」推美股CFD，協助交易人多空靈活布局。　　元大期貨／提供
元大期貨「槓桿交易商」推美股CFD，協助交易人多空靈活布局。　　元大期貨／提供

面對美伊局勢升溫及高基期估值修正壓力，美股盤勢轉趨震盪，傳統「單向做多、長期持有」的被動策略在面臨市場回調時恐力有未逮。元大期貨認為，在企業經歷長達兩年的資本支出（CapEx）競賽後，市場焦點已轉向嚴苛的獲利檢驗，交易人常面臨「捨不得賣、卻擔心回檔」的兩難境地。

對此，美股差價合約（CFD）展現其核心價值，透過「多空雙向交易」機制，交易人無需拋售核心現貨部位，即可在波動訊號出現時建立反向對沖空單。這種「左手持股、右手避險」的彈性戰術，不僅能有效抵銷指數回落風險，更為交易組合穿上一層「數位防彈衣」，在震盪變局中大幅提升資產韌性。

除避險功能，資金效率的提升更是專業交易者轉向美股CFD的關鍵。在傳統現貨市場，配置高價位權值股往往需占用龐大資金，導致整體流動性受限。元大期貨美股CFD透過保證金機制（如5倍槓桿），讓交易人僅需運用20%的資金，即可控制與現貨等值的部位。

此機制並非單純追求倍數獲利，更重要的是釋放剩餘80%的資金彈性，讓交易人能同時布局多元產業與商品，使每一分錢都發揮最大戰略價值，並在市場波動放大時，保有更多現金流以因應突發狀況，避免資金全數鎖死於現貨庫存。

元大期貨槓桿交易商目前提供54檔重量級美股的盤前盤後交易，協助交易人第一時間掌握重大事件與財報公布的交易契機。隨著4月第二周即將進入新一輪美股財報周，市場進入檢驗獲利含金量的關鍵期，任何營運指引的微小落差都可能引發股價大幅波動。擁有CFD工具的交易人將能在財報發布的第一時間，透過盤前或盤後操作進行避險或卡位，避免交易時段開盤後遭遇跳空缺口的衝擊。元大期貨亦持續提供線上與線下課程，致力提升交易者的實戰應變能力。諮詢專線：02-2546-0445最新課程動態。

元大 美股 資本支出

延伸閱讀

輝達GTC大會開鑼！8檔台股科技、市值型ETF 受益人數飆新高

美股 ETF 人氣強強滾

債券 ETF 避險題材熱

期貨商論壇／匯率期 避險利器

相關新聞

全球人壽大樓60億賣興富發 處分利益達24億元

全球人壽賣大樓，強化財務韌性。全球人壽昨（16）日公告，董事會決議通過處分台北市信義區不動產及其逾千坪的土地，處分總價約60億元，處分利益達24.7億元，買家為興富發的子公司元盛國際興業。

富邦金配息率最高五成 法人估現金股利上看4元

富邦金昨（16）日法說會，總經理韓蔚廷表示，「股利政策沒有改變」，配發率政策40至50%不變。以富邦金去年稅後純益1,209.4億，每股稅後純益（EPS）為8.37元，法人預估現金股利上看4元水準。

國銀外幣放款暴增千億元 1月大增1,224億元 寫同期最佳

國銀外幣放款2026年開春強勢起跑。據央行統計，1月底外幣放款餘額7,478億元，單月大增1,224億元寫史上同期新高，新增量更達去年全年規模的八成。銀行圈認為，在企業融資需求回溫、政策投資動能帶動下，今年外幣放款成長動能已提前浮現。

元大期推美股差價合約

面對美伊局勢升溫及高基期估值修正壓力，美股盤勢轉趨震盪，傳統「單向做多、長期持有」的被動策略在面臨市場回調時恐力有未逮。元大期貨認為，在企業經歷長達兩年的資本支出（CapEx）競賽後，市場焦點已轉向嚴苛的獲利檢驗，交易人常面臨「捨不得賣、卻擔心回檔」的兩難境地。

今年 GDP 成長 國泰台大估5.8%

美伊戰爭未停歇，使今年經濟環境充滿高度不確定性，但由於AI產業成長動能抵銷部分負面影響，出口帶動經濟成長，國泰金控與國立台灣大學合作團隊昨（16）日於今年第1季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會指出，由原先3％上調今年經濟成長率至5.8%，上半年約9%、下半年可能僅約3%，CPI則因中東緊張局勢影響油價，由1.6%上修為1.8%。

玉山銀連21年獲信保金質獎--績優總行殊榮

經濟部與中小企業信用保證基金於昨（16）日舉行「2026 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」。玉山銀行展現堅實基礎，榮獲多項獎項肯定，包含連續七年榮登「信保金質獎–金融機構組」首獎、連續八年獲「批保卓越獎」，同時囊括「信保金質獎–授信經理人」、「中小微企業–淨零轉型類」及「協助提升國內薪資水準獎」等殊榮。此外，玉山以實際行動支持台灣中小企業發展，連續21年榮獲「信保金質獎–績優總行」最高榮譽，再度創下台灣金融業歷史紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。