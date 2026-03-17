台企銀榮膺信保五獎項

台灣企銀（2834）支持中小企業發展，昨（16）日於「2026中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」中表現突出，獲頒總行獎「批保金質獎」、「協助中小微企業多元發展獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「送保案件催收卓越獎」、「協處企業獎」等五大獎項及一座「信保金質獎（授信經理人）」，顯示台灣企銀在支持青年創業、新創企業及微型事業發展，充分善用中小企業信保基金保證機制，協助企業穩定經營及轉型升級，成果備受肯定。

台灣企銀獲頒「批保金質獎」，使得該行企業戶批次保證融資額度將額外增加新台幣5,000萬元，即融資額度最高可達2.5億元，是信保基金對台灣企銀客戶的實質獎勵，也將助力更多中小企業獲取營運資金、穩健經營。

截至2025年底，台灣企銀辦理經濟部「中小微多元發展專案貸款」，共核准6,933件、貸放金額約164.38億元；「青年創業貸款」共核准36,638件、貸放金額約305.27億元。此次獲得「協助中小微企業多元發展獎」及「青創、新創暨微型事業相挺獎」獎項，正是該行全力扶植中小微企業成長發展的表現。

台灣企銀已於官網建置「企業融資商品專區」及「中小企業匯率避險專區」，並於全台125家營業單位設置「中小企業融資諮詢服務專區」，透過親訪及社交媒體等複合通路，主動關懷逾64,100家中小企業客戶面臨的挑戰及金融需求，提供即時專業的一站式金融諮詢與服務支援。