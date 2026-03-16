13家金控淨值飆5.3兆新高！這5家股息有望衝雙位數成長

上市金控2025年報全數出爐。截至2025年底13家金控淨值攀升到5.36兆元寫史上新高紀錄，全年增加2,909億元、年增5.7%。其中銀行型金控淨值平均成長近一成最強，在獲利與資產評價回升帶動下，市場看好2026年金控配息能力進一步提升。

淨值攀升主要反映獲利累積，也使可分配盈餘基礎同步擴大，有助支撐後續股利發放能力。

從金控類型觀察，銀行型金控成長動能最強。七家銀行型金控2025年淨值平均年增9.7%，高於兩家證票券型金控平均年增8.5%，也優於三家壽險型金控平均年增4.3%（因台新新光金合併，基期不一，不計入），顯示銀行型金控資本累積速度仍領先同業。

法人圈預期，今年股利題材將集中在銀行型金控，看好中信金（2891）、永豐金（2890）、第一金（2892）、元大金（2885）與玉山金（2884）2026年配發2025年現金股息可望出現兩位數增幅，成為今年金控股利焦點。

若觀察個別金控淨值變化，部分公司受併購因素帶動。2025年台新金（2887）合併新光金（2888）、永豐金併購京城銀（2809），使兩家淨值年增率分別達111%與24%。

若排除併購影響，國票金（2889）、合庫金（5880）與第一金淨值年增率均逾9%居前三大，元大金年增8%，華南金（2880）、玉山金、兆豐金（2886）與中信金年增也都有逾7%。

相較之下，壽險型金控淨值增幅相對有限。富邦金（2881）與國泰金（2882）淨值年增約3%~4%，主要受到2025年新台幣全年升值4.3%，及壽險子公司年底一次提列年度三成獲利到外價金影響，部分抵銷淨值成長。

金控主管分析，2025年淨值增加仍以獲利挹注為主，同時股債市場評價改善，也推升金融資產未實現損益，使整體淨值同步上升。

在評價面方面，第4季金融市場回升也帶動未實現損益改善。據財報揭露，2025年底13家金控其他權益虧損縮小到532億元，單季再收斂426億元。

其中玉山金、元大金、兆豐金、台新新光金、國票金、合庫金與第一金等七家年底其他權益維持正值，華南金與凱基金虧損也明顯收斂。市場人士指出，「其他權益」主要反映金融資產評價與兌換損益，在股市回升帶動下，股票評價利益回補。

依現行規定，若未來出售相關股票部位，評價收益可轉列未分配盈餘。法人認為，在獲利穩定與評價虧損收斂支撐下，今年整體配息能力仍具支撐，其中銀行型金控料仍是市場關注的配息主力。