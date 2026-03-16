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美元走強 存戶已出現逢高出脫美元獲利了結效應
美元走強，已經使存款戶出現逢高出脫效應。多家大型行庫內部的最新統計顯示，儘管有美元的優利存款助陣，但是3月以來的美元存款和2月底的數字比較，仍然減少，根據行庫內部的分析，除了交付貨款之外，存戶的逢高出脫是主要的原因。
金管會今日也公布最新的外匯存款統計，115年1月底國銀外匯存款餘額等值新台幣15兆2612億元，為歷史次高，較12月底減少1254億元，減少0.8%，主因法人客戶支付貨款及設備款、資金調度需要等因素影響。若以1月底美元匯率31.468換算，1月底外匯存款為4850億美元，亦較12月底減45億美元。
若以金管會所公布的最新外匯統計數字來觀察，美元存款從1月就開始減少，3月的統計數字要等兩個月之後才能出來，但根據銀行內部統計，觀察到外匯存款因為美元指數受到避險需求的資金拉抬的影響走強，很多存款戶認為機不可失，已經逢高獲利了結、落袋為安。
除此之外，近來央行為了要阻貶新台幣，已私下協調出口商用更大的力道拋匯，包括取消了原先單日賣匯以10支為限（1支為100萬美元）的規定，出口商在市場上的拋匯行動，自然也使得銀行的外匯存款減少。
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