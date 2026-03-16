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六大壽險前二月獲利643億元 年成長逾九成

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

六大壽險公司今年前二月獲利動能強勁。南山人壽16日公布今年2月自結盈餘，統計國內六大壽險含國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽及凱基人壽，累計稅後純益合計達643.06億元，較去年同期大幅成長95.64%，接近翻倍，IFRS 17新制上路後，壽險業透過強化保障型與利變型商品銷售，持續累積合約服務邊際（CSM），已成為穩定釋放獲利的重要來源。

從前二月累計獲利表現來看，富邦人壽170.5億元、國泰人壽的166.5億元、南山人壽108.6億元分別位居前三名，新光人壽、台灣人壽和凱基人壽則分別有84.6億、72.07億和40.79億元。今年接軌後，新制下FVOCI股票處分利益不計入獲利，使得富邦人壽和凱基人壽前二月累計獲利較去年同期減少6.22%和18.42%。

外匯避險方面，截至目前合計六大壽險的外匯價格變動準備金餘額累計已有約5,260億元，可強化抵禦新台幣升值風險。

觀察主要獲利來源，壽險公司普遍指出，CSM攤銷與經常性投資收益仍是今年獲利的核心動能。國泰人壽2月稅後純益80億元，創歷年同期次高，主要受惠於過去累積的CSM穩定攤銷與經常性收益，加上2月工作日較少，實際理賠支出低於預期，也帶來正向貢獻；資本面上，截至2月底外匯價格變動準備金累積餘額已逾1,190億元；同時受惠台股走強及美債殖利率下滑，金融資產評價回升，帶動今年以來淨值增加逾1,500億元。

富邦人壽2月獲利主要來自CSM攤銷及經常性投資收益，加上金融市場走勢有利資產評價表現。2月台股創新高、美債殖利率下跌，帶動部分金融資產評價回升，未來仍以提高經常性收益為目標，並透過資產配置與資金管理因應市場波動。

南山人壽表示，2月獲利表現強勁，除保險本業穩健外，亦受惠CSM持續累積與穩定收益挹注，CSM餘額目前已接近3,800億元，未來每年預計以約6%至7%的速度釋放，並設定每年新增CSM逾550億元的目標，強化長期獲利基礎。

新光人壽今年也順利轉虧為盈，2月稅後純益31.4億元，前二月累計獲利84.6億元，同時受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，同時透過資產負債管理與外匯避險策略，降低市場波動對損益的影響。

台灣人壽2月稅後純益31.96億元，前二月累計獲利72.07億元，年增率逾145%，主要來自債券與基金評價利益，以及過去累積CSM攤銷的穩定貢獻，保險業務方面，新契約保費亦大幅成長；凱基人壽整體保單銷售仍維持穩定成長，聚焦於外幣和投資型保單，新契約保費收入157億元，年增逾三成。

金融市場 資產配置 外匯

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6大壽險前2月獲利643億元 年增近6成

CSM挹注獲利動能 南山人壽前二月獲利108億元、年增逾38%

富邦金法說會／富壽去年股海大賺1,703億 至2月底尚有未實現利得900億

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