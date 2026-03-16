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2月國銀人民幣存款餘額連7跌 改寫逾12年新低

中央社／ 台北16日電
中央銀行今天公布115年2月國銀人民幣存款餘額續跌至人民幣1090.73億元，改寫逾12年新低紀錄。圖／本報資料照片
中央銀行今天公布115年2月國銀人民幣存款餘額續跌至人民幣1090.73億元，改寫逾12年新低紀錄。圖／本報資料照片

中央銀行今天公布115年2月國銀人民幣存款餘額續跌至人民幣1090.73億元，改寫逾12年新低紀錄。央行官員指出，近來國際局勢震盪，主要國家央行暫緩降息腳步，利差因素具有吸引力，有看到部分人民幣存款轉至其他外幣的現象。

央行統計，2月國銀人民幣存款餘額為1090.73億元，月減13.32億元。其中，外匯指定銀行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）同步下滑，前者月減10.41億元，降至823.46億元，後者僅小幅減少，為267.27億元。

DBU方面，法人戶、個人戶同步下滑，除了法人戶支付貨款，也觀察到法人跟個人都出現將人民幣轉存其他外幣存款的現象，推測與市場對利率看法轉變有關。

央行官員分析，今年以來，受到國際政治動盪以及戰爭因素影響，美元轉為強勢，市場不確定性也使主要國家央行停止降息腳步；美國方面，先前總統川普期盼盡快降息，但近期考量油價上漲、通膨可能再起等因素，經濟學家多認為美國聯準會今年降息的幅度、次數都會減少。

央行官員接著指出，基於國際環境變化，從利差角度來看，其他幣別吸引力會優於人民幣。

央行同步提供今天最新人民幣專案優存方案，一個月期以永豐銀行2.55%最佳，三個月期是陽信銀行的1%，六個月期是永豐銀行的1.3%，一年期為陽信銀行的1.2%。央行官員直言，若與美元相比，美元專案利率大多有4%左右，甚至更高，單以利率考量，美元誘因更強。

儘管人民幣存款餘額連續7個月下滑，改寫102年10月以來新低，央行官員指出，回顧113年、114年數據變化，人民幣存款餘額都是年初先往下，到了第2季、第3季，因為貿易關係，轉為上揚；因此不能因此判斷人民幣存款餘額接下來幾個月會繼續破底。

至於2月底美伊開戰，美元轉強、美國聯準會可能延後降息，是否使投資人轉抱美元，為人民幣存款餘額增添壓力。央行官員認為，投資人會依匯率、利率及資產配置考量，很難判斷明確方向性。

美國聯準會 餘額 央行 美元

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