快訊

持有股票大漲無法領榮民就養金？ 退輔會：趙衍慶前年因收入增加停發

拾荒老兵趙衍慶91歲病逝 曾砸200萬選北市長…去年發現有台積電身價大漲

竹科台電變電所爆炸釀1死2傷 40多歲男全身燒燙傷宣告不治

聽新聞
0:00 / 0:00

6大壽險前2月獲利643億元 年增近6成

中央社／ 台北16日電

保險業今年接軌IFRS 17，積極累積合約服務邊際（CSM）成為各家重視的獲利關鍵指標。6大壽險今年2月獲利合計達新台幣371.02億元，年增107%，前2月獲利643.05億元，年成長達57%。

保險業今年起接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）與新一代清償能力制度（TIS）。保險業接軌IFRS 17下，銷售保單時將不會認列利潤，後續提供服務時才逐步認列，因此每賣出一張保單的可實現利潤，視為合約服務邊際（CSM），成為衡量保險公司未來獲利能力的重要指標。

此外，保險業今年因金融資產重分類，把多數股票部位改放到FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）後，過去可以靠股市資本利得大幅挹注當月獲利的狀況明顯減少，整體將更回歸保險本業，觀察6大壽險2月獲利來源多為CSM攤銷與經常性獲利挹注。

富邦人壽2月稅後淨利142.4億元，累計前2月獲利170.5億元，年減6%。富邦人壽指出，除CSM攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，也受惠台股加權指數2月創新高、美債殖利率下跌，產生金融資產評價利益，並伺機實現國內外股票及基金資本利得。富邦人壽2月底外匯價格變動準備金餘額逾1465億，創歷年最高紀錄，月增近20億元。

國泰人壽2月稅後淨利80億元，創歷年同期次高，累計獲利166.5億元，年增32%。國泰人壽指出，單月獲利受惠過往厚實CSM的穩定攤銷、經常性收益挹注，加上2月適逢春節工作天數較少，使實際給付低於預期給付帶來正向貢獻。截至2月底，外匯價格變動準備金累積餘額逾1190億元。

新光人壽說明，2月藉由執行資產負債管理與外匯避險策略，有效維持損益平穩，單月合併稅後淨利31.4億元，累計稅後淨利84.6億，主要受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定；保險業務動能方面仍維持強勁，1至2月新契約保費收入達283.5億元，年成長110%。

南山人壽2月獲利68.98億元，主要受惠於CSM累積，保險本業表現亮眼，加上穩定的經常性收益，與掌握市場波段實現資本利得，累計前2月獲利約108.59億元，年增38%。2月新契約保費約51億元，以高保障型商品、理財型商品及投資型年金商品為銷售主力。

台灣人壽2月賺31.96億元，主要來自債券及基金評價利益，與過往CSM攤銷穩定貢獻，前2月獲利為72.07億元，年增145%，保險業務動能表現良好，累計新契約保費達到240億元，較去年同期成長192%。

凱基人壽2月稅後獲利16.28億元，累計獲利40.79億元，年減18%。凱基人壽指出，持續聚焦外幣及投資型商品作為核心策略，兩大類商品累計業績分別較去年同期成長61%及179%。整體壽險業務今年累計新契約保費已達157億元，年成長33%。

根據各家業者今年揭露的CSM餘額，由高到低依序為國泰人壽5119億元，富邦人壽4032億元，南山人壽近3800億元，新光人壽逾2500億元，台灣人壽達1600億元。凱基人壽2025年底揭露預估逾2000億元。

資本利得 美債殖利率

延伸閱讀

CSM挹注獲利動能 南山人壽前二月獲利108億元、年增逾38%

富邦金法說會／富壽去年股海大賺1,703億 至2月底尚有未實現利得900億

富邦金法說會／2025年大賺1,209億元 EPS 8.37元 穩坐金控獲利王

金融業買股 單月砸千億…壽險業大舉加碼848億

相關新聞

美元指數破百 台幣匯率重貶1.13角破32關卡

美元指數一連走強數日，台幣幣匯率貶勢難返，今天正式貶破32關卡，中午暫收32.031兌1美元，重貶1.13角，貶值幅度0.35%，台北外匯經紀公司成交量為8.57億美元。

2月國銀人民幣存款餘額連7跌 改寫逾12年新低

中央銀行今天公布115年2月國銀人民幣存款餘額續跌至人民幣1090.73億元，改寫逾12年新低紀錄。央行官員指出，近來國...

新台幣盤中貶破32大關 央行調節終場收31.948元

中東局勢升溫引發市場避險情緒，在美元續強以及熱錢出走夾擊下，新台幣今天盤中貶破32元整數大關，午後出口商進場拋匯，使貶幅...

玉山銀行連續21年獲經濟部信保績優總行獎肯定 樹立金融業永續里程碑

經濟部與中小企業信用保證基金於16日舉行「2026 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」。玉山銀行展現堅實基礎，榮獲多項獎項肯定，包含連續7年榮登「信保金質獎–金融機構組」首獎、連續8年獲「批保卓越獎」，同時囊括「信保金質獎–授信經理人」、「中小微企業–淨零轉型類」及「協助提升國內薪資水準獎」等殊榮。此外，玉山以實際行動支持台灣中小企業發展，連續21年榮獲「信保金質獎–績優總行」最高榮譽，再度創下台灣金融業歷史紀錄。

國際金價今日一度失守5千美元大關 台銀提出最新的觀察重點

荷莫茲海峽禁運問題未解、聯準會降息生變，不但使美元走強，也使避險資金大量流入美元而折損金價，國際金價今日一度失守5千美元關卡，每盎司最低來到4967美元，對於本周的國際金價，台銀最新出爐的分析報告指出，5000美元為關鍵支撐，一旦跌破將繼續下探4950美元，支撐價位會在4850美元，倘若中東戰事有更進一步的進展而激化避險情緒，則金價仍有可能走升，並有機會上看5300美元。

央行進場調節、收盤守32關未破 外資一路匯出看不到反轉跡象

新台幣匯價16日以31.948元收盤，貶值3分；外資自台股提款439.5億元，下午央行在匯市收盤前30分進場調節，使新台幣匯價由「32」字頭收斂貶幅，16日外資一整天都在抓美元匯出，看不到反轉跡象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。