6大壽險前2月獲利643億元 年增近6成

保險業今年接軌IFRS 17，積極累積合約服務邊際（CSM）成為各家重視的獲利關鍵指標。6大壽險今年2月獲利合計達新台幣371.02億元，年增107%，前2月獲利643.05億元，年成長達57%。

保險業今年起接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）與新一代清償能力制度（TIS）。保險業接軌IFRS 17下，銷售保單時將不會認列利潤，後續提供服務時才逐步認列，因此每賣出一張保單的可實現利潤，視為合約服務邊際（CSM），成為衡量保險公司未來獲利能力的重要指標。

此外，保險業今年因金融資產重分類，把多數股票部位改放到FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）後，過去可以靠股市資本利得大幅挹注當月獲利的狀況明顯減少，整體將更回歸保險本業，觀察6大壽險2月獲利來源多為CSM攤銷與經常性獲利挹注。

富邦人壽2月稅後淨利142.4億元，累計前2月獲利170.5億元，年減6%。富邦人壽指出，除CSM攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，也受惠台股加權指數2月創新高、美債殖利率下跌，產生金融資產評價利益，並伺機實現國內外股票及基金資本利得。富邦人壽2月底外匯價格變動準備金餘額逾1465億，創歷年最高紀錄，月增近20億元。

國泰人壽2月稅後淨利80億元，創歷年同期次高，累計獲利166.5億元，年增32%。國泰人壽指出，單月獲利受惠過往厚實CSM的穩定攤銷、經常性收益挹注，加上2月適逢春節工作天數較少，使實際給付低於預期給付帶來正向貢獻。截至2月底，外匯價格變動準備金累積餘額逾1190億元。

新光人壽說明，2月藉由執行資產負債管理與外匯避險策略，有效維持損益平穩，單月合併稅後淨利31.4億元，累計稅後淨利84.6億，主要受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定；保險業務動能方面仍維持強勁，1至2月新契約保費收入達283.5億元，年成長110%。

南山人壽2月獲利68.98億元，主要受惠於CSM累積，保險本業表現亮眼，加上穩定的經常性收益，與掌握市場波段實現資本利得，累計前2月獲利約108.59億元，年增38%。2月新契約保費約51億元，以高保障型商品、理財型商品及投資型年金商品為銷售主力。

台灣人壽2月賺31.96億元，主要來自債券及基金評價利益，與過往CSM攤銷穩定貢獻，前2月獲利為72.07億元，年增145%，保險業務動能表現良好，累計新契約保費達到240億元，較去年同期成長192%。

凱基人壽2月稅後獲利16.28億元，累計獲利40.79億元，年減18%。凱基人壽指出，持續聚焦外幣及投資型商品作為核心策略，兩大類商品累計業績分別較去年同期成長61%及179%。整體壽險業務今年累計新契約保費已達157億元，年成長33%。

根據各家業者今年揭露的CSM餘額，由高到低依序為國泰人壽5119億元，富邦人壽4032億元，南山人壽近3800億元，新光人壽逾2500億元，台灣人壽達1600億元。凱基人壽2025年底揭露預估逾2000億元。