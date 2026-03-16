證交所：資本額百億公司、金融股已全數公告2025年報

荷莫茲海峽禁運問題未解、聯準會降息生變，不但使美元走強，也使避險資金大量流入美元而折損金價，國際金價今日一度失守5千美元關卡，每盎司最低來到4967美元，對於本周的國際金價，台銀最新出爐的分析報告指出，5000美元為關鍵支撐，一旦跌破將繼續下探4950美元，支撐價位會在4850美元，倘若中東戰事有更進一步的進展而激化避險情緒，則金價仍有可能走升，並有機會上看5300美元。

2026-03-16 17:26