證交所：資本額百億公司、金融股已全數公告2025年報
臺灣證券交易所表示，實收資本額達新台幣100億元以上及金融保險業之上市公司2025年度財務報告均已完成申報作業。
實收資本額達新台幣100億元以上及金融保險業之上市公司（含創新板）應於3月16日前公告申報2025年度財務報告，家數計127家，均已完成申報作業。
證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務資訊/公司營運」項下查閱，或至「單一公司」「電子文件下載」下載電子書。
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