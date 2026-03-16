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玉山銀行連續21年獲經濟部信保績優總行獎肯定 樹立金融業永續里程碑

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）頒發經濟部「信保金質獎–績優總行」最高榮譽獎項，由玉山銀行總經理林隆政（右）代表受獎。圖／玉山銀行提供
行政院長卓榮泰（左）頒發經濟部「信保金質獎–績優總行」最高榮譽獎項，由玉山銀行總經理林隆政（右）代表受獎。圖／玉山銀行提供

經濟部中小企業信用保證基金於16日舉行「2026 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」。玉山銀行展現堅實基礎，榮獲多項獎項肯定，包含連續7年榮登「信保金質獎–金融機構組」首獎、連續8年獲「批保卓越獎」，同時囊括「信保金質獎–授信經理人」、「中小微企業–淨零轉型類」及「協助提升國內薪資水準獎」等殊榮。此外，玉山以實際行動支持台灣中小企業發展，連續21年榮獲「信保金質獎–績優總行」最高榮譽，再度創下台灣金融業歷史紀錄。

玉山銀行總經理林隆政表示，面對全球經貿環境瞬息萬變，玉山始終與中小企業相伴前行、共同成長，透過持續優化數位授信流程，打造迅捷透明的融資機制，協助企業以多元方式掌握產業脈動、迎向轉型契機。同時定期舉辦產業論壇與數位轉型實務課程，並積極結合信保基金與政府資源，讓中小企業在競爭激烈的市場中保持穩健動能。

目前玉山已於海外11個國家地區設立35個海外據點，並積極籌備印度孟買分行、加拿大多倫多分行及日本大阪出張所，透過金融科技的創新力量，為台商提供更完善的跨境金融服務。在永續金融領域，玉山以實際行動支持企業邁向淨零未來，打造永續轉型平台，攜手專家團隊提供客製化金融服務與推動低碳轉型計畫，協助企業強化氣候韌性。同時玉山已連續五年舉辦ESG永續倡議行動，號召近五百家企業與醫療院所共同響應，攜手朝2050淨零願景前行。

玉山銀行長期深耕中小企業金融，在國內外各項專業評鑑皆表現卓越，包括連續五屆榮獲「菁業獎最佳中小企業金融獎」，並多次獲《The Asian Banker Taiwan》、《The Asset》、《Euromoney》等國際機構頒發「台灣最佳中小企業銀行」肯定。未來，玉山將持續成為企業堅實後盾，與社會共創永續共好願景。

金融機構 玉山銀行 中小企業 經濟部

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