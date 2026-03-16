新台幣盤中貶破32大關 央行調節終場收31.948元

中東局勢升溫引發市場避險情緒，在美元續強以及熱錢出走夾擊下，新台幣今天盤中貶破32元整數大關，午後出口商進場拋匯，使貶幅收斂，央行也出手調節，終場收在31.948元，貶3分，寫下逾10個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額再次爆出大量，達33.08億美元。

美國官員15日預測對伊朗的軍事衝突將於數週內結束，伊朗則聲稱依然「穩定且強大」，並做好自衛準備。中東局勢緊張，國際原油價格站穩每桶100美元以上，市場避險情緒急速升高，資金流入美元等避險資產，美元指數走升，衝破100整數關卡。

台灣股匯今天同步走跌，台股開高走低，盤中高低震盪近500點，終場下跌57.81點，收在33342.51點，三大法人同步站在空方，合計賣超477.89億元，其中外資提款台股439.53億元。

新台幣反映美元強勢格局，今天以31.92元開出後，迅速摜破32元大關，隨著台股由紅翻黑，熱錢撤退，新台幣貶勢擴大，最低觸及32.086元，一度重貶逾1.6角，這也是睽違逾10個月，匯價再見32元。

外匯交易員表示，今天外資匯出力道大，出口商上午持觀望態度，下午見新台幣跌跌不休，便積極進場拋匯，同時，央行也出手調節，讓收盤匯價回到31元價位。

外匯交易員指出，近期中東局勢仍是影響金融市場的最大變數，短線新台幣延續偏弱格局，目前沒有支撐升值條件。至於本週新台幣收盤是否會失守32元整數大關，外匯交易員認為，要看央行的態度，央行最近都有防守，不希望新台幣貶值太快。

根據央行統計，美元指數今天升值0.16%，主要亞幣大多承壓，人民幣貶值0.29%、韓元貶0.11%、新台幣貶0.09%、新加坡幣貶0.05%；日圓升0.09%、越南盾升0.03%。