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國際金價今日一度失守5千美元大關 台銀提出最新的觀察重點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國際金價今日面臨每盎司5千美元保衛戰，盤中最低來到4967美元。（美聯社）
國際金價今日面臨每盎司5千美元保衛戰，盤中最低來到4967美元。（美聯社）

荷莫茲海峽禁運問題未解、聯準會降息生變，不但使美元走強，也使避險資金大量流入美元而折損金價，國際金價今日一度失守5千美元關卡，每盎司最低來到4967美元，對於本周的國際金價，台銀最新出爐的分析報告指出，5000美元為關鍵支撐，一旦跌破將繼續下探4950美元，支撐價位會在4850美元，倘若中東戰事有更進一步的進展而激化避險情緒，則金價仍有可能走升，並有機會上看5300美元。

荷莫茲海峽禁運問題未解，市場對今年降息預期轉為保守，資金轉往美元避險，加上美債殖利率同步走高，壓抑金價拉回至5009美元，最後報價為5018.43美元，周一亞洲金市繼續走跌，盤中雖然最高有5035美元，但最低也看到4967美元，傍晚在5003美元，繼續進行5千保衛戰。

對於本周展望，台銀分析，過去一週市場焦點仍在中東戰場，美以對伊朗的攻擊陷入膠著，荷莫茲海峽續遭封鎖，油價自2022年後再度突破100美元加深通膨升溫疑慮，市場對聯準會本年降息預期僅剩1碼，美元及美債殖利率紛紛走高，都壓抑金價上漲動能。就技術面而言，金價跌破短天期均線，RSI在50下方，MACD 柱體持續向0軸下方發散，短線不利於金價，5000美元為關鍵支撐，跌破將繼續下探4950美元。

對於來自本周各國央行陸續公布利率決議的影響，台銀則分析，由於油價上漲市場，因此預期各央行將維持利率不變，然而聯準會若按兵不動，有機會進一步推高美元指數，將對金價形成一定壓力。不過另一方面，中東戰事若有更新的進展， 有機會加深市場避險情緒，則有望帶動金價反彈，金價將在這兩股力道之間拉倨。

此外，2月全球黃金ETF連續9個月淨流入，以及多家投行上調黃金目標價，和黃金的60日均線持續向上，也被台銀看好為助升金價的利多因素；在利空方面，除了美元強勢的壓力不利金價，台銀也認為SPDR黃金ETF持金量連續2週淨流出，和聯準會全年降息預期僅剩一次、金價的短期均線走平下彎，這三大因素必須注意。

降息 美債殖利率 金價 台銀

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