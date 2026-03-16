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央行進場調節、收盤守32關未破 外資一路匯出看不到反轉跡象

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價16日以31.948元收盤，貶值3分。（本報資料照片）
新台幣匯價16日以31.948元收盤，貶值3分。（本報資料照片）

新台幣匯價16日以31.948元收盤，貶值3分；外資持自台股提款439.5億元，下午央行在匯市收盤前30分進場調節，使新台幣匯價由「32」字頭收斂貶幅，16日外資一整天都在抓美元匯出，看不到反轉跡象。

匯銀分析，中東戰事自2月底延燒至今已使油氣運輸「實質趨近停滯」，原油與天然氣價格走高、船隻繞道與保險成本上升，市場對通膨預期心理再起與利率路徑的擔憂同步升溫。美方與盟軍對伊朗本土與海上軍事目標的打擊行動延續，伊朗革命衛隊聲稱對海峽航運維持「完全控制」，顯示油輪通行大幅放緩，油價一度上探整數關口，若封鎖時間拉長，能源供應衝擊與通膨壓力將放大。

據統計，上周國際資金不僅持續自東北亞雙雄提款，台灣遭資金淨流出近70億美元，也讓今年來資金動能由正轉負。

外資 央行 新台幣

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