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美伊戰事導致亞幣競貶 林啟超：日圓若貶破160兌1美元也不意外

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美伊戰事使亞幣競貶，林啟超：日圓若貶破160兌1美元也不意外。圖／國泰世華銀行提供
美伊戰事使亞幣競貶，林啟超：日圓若貶破160兌1美元也不意外。圖／國泰世華銀行提供

美伊戰事迄今不見明確的解決契機，使美元因為避險資金的流入而持續強勢，並且引發亞幣競貶，今日的日圓兌美元匯率更來到159.7兌1美元，隨時有再衝破160的可能性，國泰世華銀行的首席經濟學家林啟超指出，美元因為戰爭因素而獨強，這點美國財政部很清楚，因此對於近來的亞幣貶值均未再發聲作影響「貿易公平性」之類的發言，若繼續反應市場機制，就像台幣匯率今日已貶破32大關，日圓若貶破160亦不令人意外。

聯準會即將在3月17日至18日開會，本周也是多國召開央行會議的「超級央行周」，林啟超認為，各國央行開會並不會作出重大的貨幣政策決策，尤其是聯準會，由於美伊戰爭是在2月底開打，聯準會最重要的「點陣圖模型」根本來不及反映戰爭的因素，包括日前公布的通膨、就業市場、PMI等指數，都是在2月之前的，尚未反映出戰爭的影響，這也使得聯準會很難根據現有的數據來作決策，他認為聯準會接下來會後由主席鮑爾所主持的記者會，將如何在記者會上說明聯準會官員評估戰爭對物價的影響，才是重點。

美國今日宣布要釋出8千萬桶的儲油，林啟超說，重點仍在於戰事能否儘快順利落幕，光是釋出油源不足以安定投資人信心。他分析，這次美伊戰事對股市的衝擊，比起去年對等關稅對股市的衝擊，這次仍大於前，此外，美國總統川普這兩天的姿態已開始放軟，畢竟美國11月就要期中選舉，川普不可能放任美伊戰事延長衝擊美國選情，因此，林啟超仍建議投資人這時不要急著賣資產變現，但他仍提醒空手的投資人也不宜急忙搶進把所有的現金用掉，等單日大跌再逢低進場較為安全。

投資人 貨幣政策 台幣匯率 聯準會 日幣

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