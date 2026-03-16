美伊戰事導致亞幣競貶 林啟超：日圓若貶破160兌1美元也不意外

美伊戰事迄今不見明確的解決契機，使美元因為避險資金的流入而持續強勢，並且引發亞幣競貶，今日的日圓兌美元匯率更來到159.7兌1美元，隨時有再衝破160的可能性，國泰世華銀行的首席經濟學家林啟超指出，美元因為戰爭因素而獨強，這點美國財政部很清楚，因此對於近來的亞幣貶值均未再發聲作影響「貿易公平性」之類的發言，若繼續反應市場機制，就像台幣匯率今日已貶破32大關，日圓若貶破160亦不令人意外。

2026-03-16 15:21