富昇數位與萬事達卡簽署 MOU 推動虛擬資產創新應用

富昇數位宣布與萬事達卡簽署合作備忘錄，旨在結合雙方在創新支付科技與虛擬資產領域的優勢，共同推動台灣虛擬資產生態系統發展。富昇數位為台灣大哥大全資子公司，營運國內首家由大型企業集團打造的虛擬資產交易所「台灣大虛擬資產交易所 （TWEX）」。此次策略結盟於符合台灣法律規範下，聚焦於三大面向的共同研究，包含導入加密貨幣身份憑證以優化鏈上轉帳、實現虛擬資產與銀行帳戶的無縫連結，以及共同強化數位資產交易與結算基礎設施；期待未來在台灣導入虛擬資產的創新應用解決方案，為民眾帶來安全、智慧和便捷的金融科技體驗，讓傳統金融與虛擬資產間更暢通無阻。

台灣大哥大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，虛擬資產逐步走向主流，TWEX客戶長期佈局、累積財富的同時，也非常關注創新應用，重視交易安全、身分驗證與與既有金融體系的銜接。富昇數位與萬事達卡此次合作，源於雙方對於在合規前提下，讓虛擬資產更安全地被大眾使用的高度共識。期待藉此逐步推動虛擬資產更安全、穩健地融入既有金融體系，並共同研究更多創新應用，讓民眾未來在使用相關金融服務時，享有更安全、便利的體驗，縮短傳統金融與虛擬資產之間的距離。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡致力於為虛擬資產建立安全且值得信賴的支付基礎設施，在全球已推出加密貨幣身份憑證 （Crypto Credential）、加密貨幣支付卡計畫 （Crypto Card Program） 以及萬事達卡多代幣網絡 （Multi-Token Network, MTN） 等解決方案，助力虛擬資產生態系更透明、安全，並且能夠跨生態系整合。此次與富昇數位簽署合作備忘錄，雙方將合作在台灣推動鏈上轉帳、加密貨幣應用於日常支付、加密貨幣出入金等服務，為台灣消費者打造更安全、便捷的虛擬資產應用體驗。

富昇數位在此次合作中，將投入虛擬資產交易平台營運之實務經驗，並結合承繼電信DNA的資安防護體系，作為與萬事達卡共同研究的堅實基礎。在雙方合作框架下，富昇數位將重點投入「技術在地化合規」與「使用者體驗」研究，評估萬事達卡全球解決方案在台灣監管環境下之可行性；尤其在優化鏈上轉帳的安全驗證機制、探索虛擬資產與現有金融體系銜接的技術路徑等範疇。富昇數位在研究解決方案的同時，也將確保各項創新技術之應用皆能符合適法性框架，並達成保護消費者權益與防範金融詐騙的最高標準。

目前虛擬資產持有者在進行鏈上轉帳時，需先手動輸入複雜的虛擬資產錢包地址，並選擇正確的區塊鏈網絡，如填寫錯誤則可能造成不可逆的損失。萬事達卡加密貨幣身份憑證 （Crypto Credential） 透過以簡單的使用者別名取代複雜的錢包地址，並結合虛擬資產服務提供商 （VASPs） 的個人身份資訊驗證機制，讓使用者進行鏈上轉帳更安全便捷。此外，萬事達卡更推出萬事達卡多代幣網絡 （Mastercard Multi-Token Network, MTN），串接區塊鏈與傳統金融系統，讓銀行、金融機構和企業夥伴透過API即可使用安全、具擴展性的數位資產支付與結算服務。