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美元指數破百亞幣走貶 台幣匯率重貶1.13角破32關卡

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美元指數破百 台幣匯率重貶1.13角破32關卡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
新台幣匯率重貶。 聯合報系資料照片
新台幣匯率重貶。 聯合報系資料照片

美元指數一連走強數日，台幣幣匯率貶勢難返，今天正式貶破32關卡，中午暫收32.031兌1美元，重貶1.13角，貶值幅度0.35%，台北外匯經紀公司成交量為8.57億美元。

台幣匯率今天一早就以31.92元貶值開出，並且一路直奔32大關，不到半小時就貶破32關卡，盤中一度貶到32.043元。

美元指數破100也使得亞洲主要貨幣今天全面走貶。其中日圓兌美元繼續貶到159.57，日前，韓元也一度貶破1500大關。

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