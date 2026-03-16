玉山銀行榮獲 RBI「臺灣最佳零售銀行」最高榮譽

玉山銀行再獲國際金融專業媒體高度肯定，於《Retail Banker International（RBI）》主辦的 Asia Trailblazer Awards中，一舉榮獲三項大獎，包含最高榮譽「臺灣最佳零售銀行」，以及「最佳CSR倡議」與「卓越AI創新貸款」，展現玉山在零售金融、永續經營與人工智慧金融創新領域的綜合實力。

《Retail Banker International》為全球具指標性的金融專業媒體，Asia Trailblazer Awards 聚焦於表彰策略前瞻性、創新能力與永續價值創造上表現卓越的金融機構。玉山銀行此次同時奪下三項大獎，彰顯其長期深耕零售金融市場、持續推動數位轉型與永續金融的經營成果，並獲國際市場肯定。

在「臺灣最佳零售銀行」評選中，玉山銀行以顧客為核心的零售金融策略脫穎而出，結合數位科技、全通路經營與 AI 應用，展現穩健且具前瞻性的經營表現。透過零售3C策略，深化顧客全生命週期經營，推動資產負債整合、跨境金融與生活場景創新；在擴大業務規模的同時，兼顧資產品質與風險韌性，鞏固臺灣零售金融市場領先者地位。

在永續金融方面，玉山銀行以「Farm to Table」永續金融模式，榮獲RBI Asia Trailblazer Awards「最佳CSR倡議」。玉山透過十年瓦拉米計畫經驗，深入了解永續食農轉型所面臨的挑戰，並鏈結政府單位、產業顧問等合作夥伴，整合輔導、資金與行銷資源，打造「永續金三角」合作模式，推出「Farm to Table 創新金融方案」，提供上、中、下游經營者專屬金融服務，推動有機及環境友善耕作，同時支持餐飲業者進行綠色採購，促進產業與環境共榮。

此外，玉山銀行也榮獲「卓越AI創新貸款」肯定，將人工智慧技術深度導入授信與放款流程。透過智慧化信用評估、AI模型與流程自動化，有效提升審核效率與精準度，優化顧客申貸體驗，不僅提升營運效能，同時維持嚴謹的風險控管，展現 AI 應用於零售金融的實質成果。

玉山銀行表示，榮獲 RBI 三項大獎是對玉山長期深耕零售金融、科技創新與永續經營的肯定。未來將持續以顧客為核心，結合金融專業、科技應用與永續思維，深化零售金融服務能量，為客戶、社會與環境創造長期價值。