萬事達卡與富昇數位簽署合作備忘錄 推動虛擬資產創新應用

萬事達卡宣布與富昇數位簽署合作備忘錄，旨在結合萬事達卡在全球支付領域的專業實力與富昇數位在虛擬資產領域的在地優勢，攜手探索虛擬資產在台灣安全、合規且具實用性的應用場景，共同推動台灣虛擬資產生態系的發展。

富昇數位為台灣大哥大全資子公司，營運國內首家由大型企業集團打造的虛擬資產交易所「台灣大虛擬資產交易所 (TWEX)」。

此次策略結盟於符合台灣法律規範下，聚焦於三大面向的共同研究：導入加密貨幣身份憑證以優化鏈上轉帳、實現虛擬資產與銀行帳戶的無縫連結，以及強化數位資產交易與結算基礎設施。此次合作將在台灣研究開拓虛擬資產的創新應用場景，為民眾帶來安全和便捷的數位金融體驗。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡致力於為虛擬資產建立安全且值得信賴的支付基礎設施，在全球已推出加密貨幣身份憑證 (Crypto Credential)、加密貨幣支付卡計畫 (Crypto Card Program) 以及萬事達卡多代幣網絡 (Multi-Token Network, MTN) 等解決方案，助力虛擬資產生態系更透明、安全，並且能夠跨生態系整合。此次與富昇數位簽署合作備忘錄，雙方將合作在台灣推動鏈上轉帳、加密貨幣應用於日常支付、加密貨幣出入金等服務，為台灣消費者打造更安全、便捷的虛擬資產應用體驗。

台灣大哥大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，虛擬資產逐步走向主流，TWEX客戶長期布局、累積財富的同時也非常關注創新應用，重視交易安全、身分驗證與既有金融體系的銜接方式。富昇數位與萬事達卡此次合作，源於雙方對於在合規前提下，讓虛擬資產更安全地被大眾使用的高度共識，期待藉此逐步推動虛擬資產更安全、穩健地融入既有金融體系並共同研究更多創新應用，讓民眾未來在使用相關金融服務時，享有更安全、便利的體驗，縮短傳統金融與虛擬資產之間的距離。

萬事達卡打造值得信賴且便捷的虛擬資產支付生態系

目前虛擬資產持有者在進行鏈上轉帳時，需先手動輸入複雜的虛擬資產錢包地址，並選擇正確的區塊鏈網絡，如填寫錯誤則可能造成不可逆的損失。萬事達卡加密貨幣身分憑證（Crypto Credential）透過以簡單的使用者別名取代複雜的錢包地址，並結合虛擬資產服務提供商（VASPs）的個人身份資訊驗證機制，讓使用者進行鏈上轉帳更安全便捷。

萬事達卡推出萬事達卡多代幣網絡（Mastercard Multi-Token Network, MTN），串接區塊鏈與傳統金融系統，讓銀行、金融機構和企業夥伴透過API即可使用安全、具擴展性的跨生態系數位資產支付與結算服務。而為了讓消費者能夠輕鬆的在日常消費中使用虛擬資產，萬事達卡加密貨幣支付卡計畫 (Mastercard Crypto Card Program) 讓持卡人可在全球超過1.5億個接受萬事達卡支付的商戶地點，使用錢包中的虛擬資產來支付和消費。