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午盤新台幣再貶逾1角 外資持續買美元匯出

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率。圖／本報資料照片
新台幣匯率。圖／本報資料照片

中東戰事的持續使能源價格上漲，可能加劇通膨，使市場認為Fed在9月之前不太可能重啟降息循環。避險情緒以及Fed降息遞延等預期，使新台幣匯價今午盤以32.031元暫收，貶值1.13角。

匯銀分析，美國3月份消費者信心降至三個月低點，因為近期對伊朗戰爭會影響汽油價格的擔憂加劇。美國密西根大學上周五公布的數據顯示，3月份消費者信心指數初值從2月的56.6降至55.5。且第4季GDP增長率放緩，經濟前景有下行的可能。經濟數據顯示，受油價上漲的通膨因素，Fed降息時間恐將延至第5季以後。

早盤，外資仍偏向買美元匯出，使新台幣匯價進一步承壓。

匯價

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