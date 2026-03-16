引保險業資金投入基建 葉俊顯：正洽談500億元指標案

為引導國內龐大保險業資金留台，國發會正積極拓寬公共建設投資藍圖。國發會主委葉俊顯16日在立法院透露，目前正與相關業者洽談一項規模約500億元的投資案，未來將持續攜手財政部擴大公建範疇，納入物流、AI算力中心等數位基礎建設，打造具亮點投資標的。

立委謝衣鳯質詢指出，保險業資金過去多流向國外，政府要強化導引資金投入國內基礎建設與公建的力道，但也必須解決風險係數與自償率等誘因問題，國發會身為單一窗口，應明確規劃出多少公建規模可供保險業投資，並點名污水處理、再生水廠等基礎設施是否也納入開放範圍，落實「公私協力」帶動台灣經濟發展。

葉俊顯說明，國發會並非單純的收送件窗口，而是會主動與主管機關討論適用法規，並與財政部研商擴大公共建設的範疇。他指出，除了傳統公建，目前已新修訂將「物流業」與「AI算力中心」納入適用助稅優惠的範疇，只要是與五大信賴產業及AI新十大建設相關、具穩定現金流的項目，國發會都會積極考量引進民間資金。

針對具體亮點計畫，葉俊顯透露，目前確實有指標性案件正在進行中，規模約達500億元，雖然現階段不便透露細節，但這將是引導資金回流的重要案例。他強調，未來將持續開發如數據中心等具產業潛力的項目，透過開放民間設置，讓保險業龐大的資金，能成為推動國內重大基礎建設的關鍵動能。