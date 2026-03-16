聽新聞
0:00 / 0:00
引保險業資金投入基建 葉俊顯：正洽談500億元指標案
為引導國內龐大保險業資金留台，國發會正積極拓寬公共建設投資藍圖。國發會主委葉俊顯16日在立法院透露，目前正與相關業者洽談一項規模約500億元的投資案，未來將持續攜手財政部擴大公建範疇，納入物流、AI算力中心等數位基礎建設，打造具亮點投資標的。
立委謝衣鳯質詢指出，保險業資金過去多流向國外，政府要強化導引資金投入國內基礎建設與公建的力道，但也必須解決風險係數與自償率等誘因問題，國發會身為單一窗口，應明確規劃出多少公建規模可供保險業投資，並點名污水處理、再生水廠等基礎設施是否也納入開放範圍，落實「公私協力」帶動台灣經濟發展。
葉俊顯說明，國發會並非單純的收送件窗口，而是會主動與主管機關討論適用法規，並與財政部研商擴大公共建設的範疇。他指出，除了傳統公建，目前已新修訂將「物流業」與「AI算力中心」納入適用助稅優惠的範疇，只要是與五大信賴產業及AI新十大建設相關、具穩定現金流的項目，國發會都會積極考量引進民間資金。
針對具體亮點計畫，葉俊顯透露，目前確實有指標性案件正在進行中，規模約達500億元，雖然現階段不便透露細節，但這將是引導資金回流的重要案例。他強調，未來將持續開發如數據中心等具產業潛力的項目，透過開放民間設置，讓保險業龐大的資金，能成為推動國內重大基礎建設的關鍵動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。